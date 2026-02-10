“Attenzione ai falsi sms dal mittente Cup Usl”

Si tratta di messaggi ingannevoli che invitano il destinatario a richiamare con urgenza numerazioni mobili non istituzionali. L'Usl ricorda che i contatti ufficiali del CUP (numero unico 0585 498498) sono disponibili sul sito dell’Azienda Sanitaria

L’Azienda Sanitaria informa la cittadinanza che nei giorni scorsi sono stati segnalati falsi messaggi sms inviati a numeri privati e apparentemente provenienti dal mittente “Cup Usl”. Si tratta di messaggi ingannevoli che invitano il destinatario a richiamare con urgenza numerazioni mobili non istituzionali, con il pretesto di “chiarire la propria posizione” rispetto a presunti appuntamenti o pratiche sanitarie. Simili messaggio sono riconducibili a tentativi di truffe telefoniche volta a sottrarre credito o dati personali. Si raccomanda ai cittadini: di prestare la massima attenzione e a non richiamare numeri sconosciuti o non istituzionali indicati in messaggi sospetti; non fornire dati personali o sanitari via SMS o telefono; segnalare immediatamente al proprio operatore telefonico numeri o messaggi anomali; in caso di tentativi di truffa, informare la Polizia Postale. L’Usl ricorda che i contatti ufficiali del CUP (numero unico 0585 498498) sono disponibili sul sito dell’Azienda Sanitaria e attraverso i canali istituzionali abitualmente utilizzati.

