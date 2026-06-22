Corsi Oss, 90 posti disponibili: sono aperte le iscrizioni

Nel polo didattico di Livorno previsti 60 posti per il percorso da 1.000 ore e fino a 30 per il percorso abbreviato che prevede un unico corso per le sedi di Livorno e Piombino. Domande online entro il 14 settembre. Pubblicati dalla Usl Toscana nord ovest gli avvisi di selezione

Sono stati pubblicati gli avvisi di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) relativi all’anno formativo 2026/2027. L’offerta formativa dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest prevede complessivamente fino a 180 posti per il percorso da 1.000 ore e fino a 120 posti per il percorso abbreviato, quest’ultimo riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso regionale. Per quanto riguarda Livorno, il percorso da 1.000 ore mette a disposizione 60 posti nel polo didattico cittadino. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 14 settembre 2026. Il corso sarà attivato insieme a quelli previsti nelle sedi di Massa, Pontedera, Viareggio e Lucca. Per il percorso abbreviato è invece previsto un unico corso per le sedi di Livorno e Piombino, con un massimo di 30 partecipanti. Anche in questo caso il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 14 settembre 2026. L’attivazione del corso sarà subordinata alla presenza di almeno un terzo degli iscritti provenienti dalle zone di Livorno e Piombino, compresi i comuni limitrofi. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso le procedure telematiche pubblicate da Estar. Per informazioni sulle modalità di compilazione della domanda è disponibile la chat dedicata presente nella pagina di registrazione oppure è possibile scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]. Sul sito dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, nella sezione dedicata all’accesso ai corsi OSS, è inoltre consultabile il Vademecum OSS, che raccoglie informazioni utili sugli aspetti didattici e organizzativi dei percorsi formativi. Per chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare l’indirizzo [email protected].

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