Davide Razzauti nuovo medico di famiglia a 31 anni

Lunedì 7 aprile prenderà servizio, oltre alla dottoressa Elena Citti, anche un altro medico di famiglia. Stiamo parlando di Davide Razzauti, livornese, 31 anni compiuti il 26 marzo. Laureato in Medicina e Chirurgia il 5 dicembre 2023, Razzauti ha svolto per circa un anno sostituzioni come medico di famiglia e guardia medica e ora si prepara ad entrare di ruolo. “Ho scelto questa professione perché mi piace creare un legame stretto tra medicina a tutto tondo e paziente”. Eserciterà nell’ambulatorio Attias, in corso Mazzini 8.

Condividi:

Riproduzione riservata ©