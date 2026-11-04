Diabete, un mese di iniziative per la prevenzione: visite, screening e incontri

Alla presentazione del calendario di appuntamenti di "Forse non sai che" erano presenti anche l'atleta Stefano Giovanneschi e il primario di Pediatria, Roberto Danieli: "All'interno del reparto, nell'ambulatorio guidato con competenza e passione dalla collega Eleonora Dati, seguiamo oltre 80 pazienti tra bambini e ragazzi con diabete di tipo 1"

Un mese di appuntamenti per informare, sensibilizzare e promuovere la prevenzione del diabete, una patologia in costante crescita che richiede attenzione, diagnosi tempestive e una corretta gestione nel tempo. È stata presentata questa mattina, mercoledì 4 novembre, nella sala riunioni “M. Ceccarini” dell’ospedale di Livorno, la XVII edizione della campagna “Forse non sai che”, promossa nell’ambito di “LivorNO Diabete” con il coinvolgimento dell’Azienda USL Toscana nord ovest, del Comune di Livorno, delle associazioni e di numerose realtà del territorio. Un programma articolato che, in occasione della Giornata mondiale del diabete del 14 novembre, accompagnerà la città per tutto il mese di novembre, con iniziative rivolte a tutte le età e a diversi contesti di vita: dalla popolazione pediatrica agli adulti, fino alle persone più fragili ospitate nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa). In calendario incontri scientifici, attività di informazione, screening, iniziative sportive, momenti di formazione per il personale scolastico e occasioni di sensibilizzazione nelle farmacie. “Questa iniziativa, giunta alla diciassettesima edizione, è diventata un appuntamento importante per la città, grazie al contributo di tante persone e realtà del territorio che negli anni hanno condiviso e sostenuto il valore della prevenzione – sottolinea Graziano Di Cianni, direttore dell’Area della Cronicità dell’Azienda USL Toscana nord ovest e del reparto di Diabetologia di Livorno –. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso, la direzione di Zona guidata da Cinzia Porrà, e quella ospedaliera di Spartaco Mencaroni, che hanno rinnovato il proprio sostegno alle iniziative. Il nostro obiettivo è prevenire la malattia e, quando questo non è possibile, diagnosticarla il più precocemente possibile. Oggi abbiamo a disposizione farmaci efficaci per ritardare o prevenire l’insorgenza delle complicanze, ma restano fondamentali i controlli periodici, l’adozione di corretti stili di vita, un’alimentazione sana e l’attività fisica, da promuovere fin dall’infanzia. Quest’anno abbiamo voluto dedicare un’attenzione particolare anche agli ospiti delle Rsa, persone fragili che spesso incontrano difficoltà a raggiungere i nostri ambulatori. In questo contesto la telemedicina può offrire un contributo importante per garantire continuità assistenziale e accesso alle cure. Ringrazio in particolare la dottoressa Francesca Pancani per il lavoro che porta avanti da anni in questo ambito”. La campagna punta anche a richiamare l’attenzione sul diabete di tipo 1, che interessa bambini e ragazzi e presenta caratteristiche diverse rispetto al diabete di tipo 2, essendo legato a una carenza assoluta di insulina. Un ambito nel quale è fondamentale garantire una presa in carico multidisciplinare e accompagnare i giovani pazienti e le loro famiglie nella gestione quotidiana della malattia. “Quando si parla di diabete non dobbiamo pensare soltanto a una malattia “dei nonni” – sottolinea Roberto Danieli, direttore della Pediatria di Livorno – ma esiste anche una realtà pediatrica che richiede attenzione e competenze specifiche. A Livorno nel nostro ambulatorio dedicato, guidato con competenza e passione dalla collega pediatra esperta di diabete Eleonora Dati, seguiamo oltre 80 bambini e ragazzi con diabete di tipo 1 e registriamo mediamente un nuovo esordio al mese. L’ultimo risale a soli quattro giorni fa. Per questi pazienti è indispensabile un approccio multidisciplinare, che coinvolga pediatri, infermieri, psicologi e nutrizionisti, così da garantire un’assistenza completa e sostenere le famiglie. Dobbiamo quindi mantenere alta l’attenzione e continuare a investire nella conoscenza della malattia e nella qualità dei percorsi di cura”. Alla presentazione ha partecipato anche Stefano Giovanneschi, atleta livornese con diabete di tipo 1, che ha portato la propria testimonianza raccontando come, nonostante la diagnosi ricevuta a 18 anni, sia riuscito a raggiungere importanti traguardi sportivi. Recentemente ha concluso una straordinaria corsa a tappe di 100 chilometri nel deserto del Sahara e domenica 8 novembre sarà tra i partecipanti alla Benetti Livorno Half Marathon. “Il diabete mi è stato diagnosticato a 18 anni, quasi per caso, dopo una donazione di sangue. Vorrei trasmettere soprattutto ai ragazzi un messaggio: con le giuste attenzioni, le cure e la consapevolezza della propria condizione si possono raggiungere traguardi importanti. Il diabete non impedisce di avere una vita piena e di fare esperienze anche impegnative, come dimostra il mio percorso sportivo. È possibile condurre una vita molto simile a quella di una persona qualsiasi”. A ripercorrere le iniziative in programma è stato Paolo Mori Ubaldini, coordinatore organizzativo di “LivorNO Diabete”, che ha portato anche i saluti dell’assessore alla Sanità del Comune di Livorno, Andrea Raspanti, impossibilitato a partecipare per impegni istituzionali e dispiaciuto di non poter essere presente dopo tanti anni di assidua partecipazione. “Anche quest’anno abbiamo costruito un calendario ricco di appuntamenti, che coinvolgeranno persone di tutte le età, dai bambini agli ospiti delle Rsa. Ci saranno momenti di approfondimento scientifico, come il congresso sull’obesità del 7 novembre, occasioni di incontro con i professionisti sanitari attraverso l’open day negli ambulatori di Diabetologia e iniziative di informazione e prevenzione aperte alla cittadinanza. L’obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di persone e far capire che conoscere il diabete, riconoscerne i segnali e intervenire tempestivamente può fare davvero la differenza”.

Il programma degli appuntamenti è online sul sito della Usl Toscana nord ovest

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