Francesco Leo nuovo medico di famiglia
Il dottor Francesco Leo che ringraziamo per la disponibilità
A partire da mercoledì 1 aprile Francesco Leo, 35 anni il 21 aprile, entrerà in servizio come nuovo medico di famiglia di Livorno subentrando al dottor Marco Bardelli. Il dottor Leo, che ringraziamo per la disponibilità, avrà l’ambulatorio in via Santa Giulia 9 e in piazza dei Mille 29a. Gli assistiti del medico uscente dovranno procedere ad una nuova scelta assistenziale. Per semplificare la procedura, l’Usl Toscana nord ovest ricorda che è sempre possibile effettuare la scelta senza doversi recare fisicamente agli sportelli. Questo permette di ridurre le code, gestire le operazioni in autonomia e scegliere l’orario più comodo. L’accesso ai servizi online può avvenire tramite i portali regionali dedicati o le applicazioni mobili, mentre chi preferisce il contatto diretto può sempre recarsi agli sportelli presenti sul territorio.
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