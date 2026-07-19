“Grazie per aver fatto nascere Thomas”

Ringraziamo i genitori per la disponibilità

Vi presentiamo Thomas, nato in casa tra le mani dei soccorritori, e la sua famiglia che hanno voluto ringraziare pubblicamente con una lettera: "Avete trasformato un momento di grande ansia in un ricordo meraviglioso"

Una lettera piena di gratitudine quella che i genitori del bambino nato in casa la notte del 18 luglio (leggi qui l’articolo) hanno voluto dedicare a chi li ha assistiti in quei momenti così intensi. Ed è proprio attraverso questo messaggio che si scopre il nome del piccolo: Thomas. A parlare è la mamma: “Gentile team della Croce Rossa, non esistono parole sufficienti per ringraziarvi per quanto avete fatto. Il vostro intervento tempestivo, la vostra straordinaria professionalità e la grande umanità con cui mi avete assistita durante il parto in casa di mio figlio Thomas rimarranno per sempre impressi nel mio cuore. Avete trasformato un momento di grande ansia in un ricordo meraviglioso e sicuro. Grazie di vero cuore per la vostra dedizione e il vostro splendido lavoro”. La famiglia ha poi voluto aggiungere un pensiero per Ostetricia: “Vogliamo ringraziare anche tutto il reparto: sono stati tutti disponibili e gentili”. Parole semplici ma sentite, che raccontano la riconoscenza di una famiglia verso chi, con professionalità e umanità, ha reso speciale il giorno della nascita del secondogenito.

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