I Fiori della Consapevolezza in piazza San Jacopo in Acquaviva

Giornata Mondiale dell’Endometriosi, Lions Club Satellite Livorno Meloria e Confcommercio Livorno vi aspettano dalle 9 alle 13 per sostenere la ricerca e promuovere informazione

Il 28 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, una patologia cronica e spesso invisibile che in Italia colpisce circa 3 milioni di donne pari a circa il 10% della popolazione femminile in età fertile. Una malattia ancora poco conosciuta, caratterizzata da ritardi nella diagnosi, sintomi invalidanti e forte impatto sulla qualità della vita. Tra i sintomi più diffusi si segnalano dolori mestruali molto intensi, dolore durante l’ovulazione, dolore nei rapporti sessuali e infertilità nel 35% dei casi. Proprio per questo, la sensibilizzazione e l’informazione sono strumenti fondamentali per ridurre i tempi diagnostici e migliorare i percorsi di cura. Per aumentare la consapevolezza, anche quest’anno l’Associazione Progetto Endometriosi (APE)promuove in tutta Italia l’iniziativa “I Fiori della Consapevolezza”, con volontarie presenti in circa 40 piazze italiane per informare e sostenere le donne che convivono con questa patologia. Durante la campagna vengono distribuite gerbere rosa e semi di girasole, simboli di fragilità e forza insieme, per accendere l’attenzione sulla salute femminile. In questo progetto che vede in prima linea il Lions Club Satellite Livorno Meloria, Confcommercio Livorno, in piazza San Jacopo in Acquaviva, nei pressi della Baracchina Bianca, dalle 9 alle 13, per la vendita delle piante della consapevolezza di APE nazionale. Un gesto semplice, ma importante, per sostenere la ricerca, per promuovere informazione e prevenzione, per dare voce a chi convive ogni giorno con l’endometriosi. Vi aspettiamo per contribuire insieme a diffondere consapevolezza su una malattia che riguarda milioni di donne e che troppo spesso resta invisibile.

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