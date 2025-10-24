“Il campo scuola è un momento fondamentale nella terapia del diabete mellito”

I campi scuola sono finanziati dalla Regione Toscana e organizzati dall'Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione della Pediatria dell'Azienda ospedaliera universitaria pisana (Aoup) e delle associazioni dei giovani pazienti diabetici

Si è conclusa nei giorni scorsi l’attività dei campi scuola che hanno coinvolto oltre 50 bambini e ragazzi affetti da diabete mellito e le loro famiglie finanziato dalla Regione Toscana e organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest con la collaborazione della Pediatria dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana (Aoup) e delle associazioni dei giovani pazienti diabetici. Il campo di ottobre era dedicato alla transizione alle cure dell’età adulta. I 22 ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, hanno lavorato accompagnati dalle équipe delle diabetologie pediatriche che li seguono nel quotidiano (Pisa, Livorno, Lucca e Massa) con la presenza di tre diabetologi, Fabrizio Campi (Pisa), Francesca Pancani (Livorno) e Ilaria Casadidio (Lucca) e il supporto, per la parte logistica, dei rappresentanti delle quattro associazioni del territorio. Nel corso dell’anno è stato organizzato anche un campo scuola per 25 adolescenti (11-14 anni) durante il quale i ragazzi hanno partecipato ad un laboratorio intensivo di teatro grazie all’intervento dell’insegnante Gianluca Arena ed il corso di formazione per i tutor tenuto dalle psicologhe Chiara Toma, Beatrice Cauteruccio e Lisa Carrara. “Il campo scuola costituisce un momento fondamentale nella terapia del diabete mellito – spiegano Eleonora Dati (Pediatria Livorno), Emioli Randazzo e Margherita Valiani (Pediatria AOUP), Cristina Mucaria e Marzia Smaldone (Pediatria Lucca), Martina Fibbiani e Margherita Sepich (Pediatria Massa) – aiuta a consolidare le conoscenze teoriche e pratiche, permette inoltre di cementare il rapporto di fiducia tra i bambini, le loro famiglie ed il team. Siamo molto soddisfatti del programma di questo anno e felici della sempre numerosa partecipazione dei ragazzi e delle famiglie”. Lo staff dei campi scuola è costituito dalle associazioni Agd-Associazione Giovani Diabetici Livorno, Pisa e Lucca, Massa, dalle psicologhe, i dietisti, le infermiere ed i pediatri delle Pediatrie di Livorno (Direttore Roberto Danieli), Massa e Carrara (Direttore Graziano Memmini), Lucca (Direttrice Angelina Vaccaro) e della Clinica Pediatrica (Direttore Diego Peroni).

