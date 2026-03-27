In Pediatria arrivano Il porto dei piccoli e Capitaneria di porto
Il primario Danieli: "Ogni gesto che arriva dalla città rappresenta per i bambini ricoverati un momento prezioso di sollievo e serenità”
Un gesto di attenzione e vicinanza ai più piccoli arriva anche quest’anno nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno, dove questa mattina alcune volontarie dell’associazione “Il porto dei piccoli”, insieme a Giovan Giuseppe Ferrandino della Direzione Marittima, hanno consegnato uova pasquali e gadget della Guardia Costiera destinati ai bambini ricoverati. Un momento semplice ma significativo, che ha portato un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, confermando il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio. “Ringraziamo l’associazione e la Capitaneria non solo per questi doni, che saranno sicuramente molto apprezzati dai nostri pazienti – sottolinea il primario della Pediatria Roberto Danieli – ma anche per la presenza costante, l’attenzione e la disponibilità che dimostrano durante tutto l’anno nei confronti della nostra struttura e dei nostri piccoli ospiti. Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore il grande evento di solidarietà organizzato al Teatro Goldoni nel dicembre scorso e non possiamo che rinnovare il nostro apprezzamento. Ogni gesto che arriva dalla città rappresenta per i bambini ricoverati un momento prezioso di sollievo e serenità”. Alla consegna erano presenti, oltre al primario Roberto Danieli, anche la coordinatrice infermieristica Elena Wust, insieme ai rappresentanti della Direzione Marittima e dell’associazione “Il porto dei piccoli”.
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