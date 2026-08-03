In pensione il dottor Artico, una vita dedicata alla salute mentale

Il dottor Artico insieme alla coordinatrice dei terapisti della riabilitazione, Ilaria Di Sacco, e all’infermiera Lorella Giovacchini

"Lascio un patrimonio di conoscenze umane e professionali che nasce dalla curiosità, dalla capacità di guardare oltre il proprio lavoro quotidiano e dal desiderio continuo di imparare e crescere"

Dal 1° agosto scorso il dottor Nicola Artico, direttore della struttura complessa Psicologia Salute Mentale Adulti, Infanzia e Adolescenza e Ser.D Sud dell’Azienda USL Toscana nord ovest, è in pensione dopo una lunga carriera interamente dedicata alla salute mentale, alla psicologia clinica e al servizio pubblico. Professionista stimato e riconosciuto a livello regionale e nazionale, il dottor Artico ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento per i servizi di psicologia dell’Azienda, accompagnandone lo sviluppo attraverso un lavoro costante di innovazione, ricerca, formazione e attenzione alla qualità degli interventi rivolti a cittadini, famiglie e professionisti. Dal 2012 ha ricoperto il ruolo di direttore della UOC di Psicologia Salute Mentale Adulti, Infanzia e Adolescenza e Ser.D per gli ambiti territoriali di Livorno e Pisa, diventandone titolare nel 2020. Nel corso del suo incarico ha contribuito in maniera significativa al consolidamento della rete dei servizi psicologici aziendali, promuovendo percorsi orientati alla valutazione degli esiti delle psicoterapie e all’utilizzo di dati ed evidenze scientifiche per migliorare la qualità dell’assistenza. “Quando si è lavorato con passione e convinzione, pur riconoscendo le luci e le ombre che ogni grande sistema inevitabilmente porta con sé – ammette Nicola Artico, direttore UOC Psicologia Salute Mentale Adulti, Infanzia e Adolescenza e Ser.D Sud – non è semplice congedarsi senza una certa ambivalenza. Una lunga carriera nel Servizio sanitario nazionale lascia infatti un patrimonio inestimabile di conoscenze professionali e soprattutto umane. Un patrimonio che nasce dalla curiosità, dalla capacità di guardare oltre il proprio lavoro quotidiano e dal desiderio continuo di imparare e crescere”. La direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, ha voluto rivolgere al dottor Artico un sentito ringraziamento per il percorso professionale svolto e per il contributo offerto all’Azienda e ai suoi servizi: “Il dottor Artico lascia un patrimonio importante di competenze, esperienza e capacità di visione che ha saputo mettere a disposizione dei cittadini, dei professionisti e dell’intera organizzazione. Oltre al valore professionale, desidero sottolineare soprattutto quello umano: in questi anni è stato un interlocutore prezioso, sempre disponibile al confronto, capace di sostenere i colleghi e di accompagnare con equilibrio e sensibilità anche le fasi più complesse. A lui va la gratitudine mia personale e di tutta l’Azienda per il lavoro svolto con passione, responsabilità e profondo senso del servizio pubblico”.

Percorso professionale. Psicologo clinico e psicoterapeuta in forza al sistema regionale toscano fin dal 1988. Ha iniziato nell’allora USL della Val di Cornia, per poi transitare nella zona della Val di Cecina dove è stato anche il coordinatore del gruppo clinico per i disturbi del comportamento alimentare nell’unità clinica della salute mentale per adulti. Dal 2012 ha ininterrottamente le funzioni di direttore di UOC di Psicologia salute mentale adulti infanzia adolescenza e Serd per Livorno e Pisa di cui diventerà titolare nel 2020. Nel 2015 assumerà anche le funzioni di responsabile della Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza della zona di Livorno fino ad oggi. Come direttore di Psicologia ha molto curato la valutazione degli esiti nelle psicoterapie portando dati ed evidenze importanti contribuendo a rendere la Regione Toscana una delle Regioni all’avanguardia in questo settore. Ha sempre curato anche la didattica e la super visione come docente a contratto presso la facoltà di medicina nel corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e della Salute nell’ateneo di Pisa. Nel 2022 è parte del panel di valutatori esperti del documento finale pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità che pubblica la Consensus Conference sulle terapie psicologiche per ansia e depressione.

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