In pensione il ginecologo Marco Piermatteo
Il saluto dei colleghi: "Un medico preparato, certo, ma anche una persona di altri tempi. Nel corso della sua lunga carriera è stato un punto di riferimento per tantissimi pazienti e un collega apprezzato da tutti"
Dopo tanti anni di attività tra l’isola d’Elba e Livorno il dottor Marco Piermatteo, ginecologo e andrologo molto stimato, saluta la professione e si concede la meritata pensione. Nel corso della sua lunga carriera è stato un punto di riferimento per tantissimi pazienti e un collega apprezzato da tutti. In particolare per molti giovani e adolescenti è stato una figura importante. “Con il suo modo garbato e rassicurante – scrivono i colleghi – ha saputo affrontare anche i momenti più delicati con tatto, discrezione e una calma che metteva subito a proprio agio. Un medico preparato, certo, ma anche una persona di altri tempi: sempre educato, disponibile e con quella pacatezza che oggi sembra quasi merce rara”.
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