In pensione l’ostetrica Patrizia Tazzi

Il saluto delle colleghe: "Fare l’ostetrica significa entrare nella storia delle persone nel momento più fragile e più potente allo stesso tempo e tu lo hai fatto sempre con professionalità, dolcezza e quel tuo sorriso rassicurante. Buona pensione: che sia luminosa e ricca di gioia"

Quella dell’ostetrica è una scelta di vita e Patrizia Tazzi l’ha vissuta proprio così: con dedizione, passione e un cuore sempre pronto ad accogliere la vita ed i bisogni della donna. Per tanti anni, Patrizia è stata una presenza discreta ma fondamentale in uno dei momenti più intensi e indimenticabili dell’esistenza: la nascita di un bambino. Nelle sale parto, tra emozione, attesa e speranza, ha accompagnato innumerevoli mamme e famiglie con professionalità, dolcezza e grande umanità. Sono state tante le notti trascorse in reparto, quando il silenzio dell’ospedale era rotto solo dai passi veloci nei corridoi e dal profumo del caffè che aiutava a restare svegli. Notti fatte di attese, di sguardi complici tra colleghi, ma anche di improvvise emergenze in cui servivano lucidità, esperienza e sangue freddo. In quei momenti Patrizia c’era sempre. Successivamente ha continuato la sua attività nei consultori, in particolare a Collesalvetti e Stagno. “Fare l’ostetrica significa entrare nella storia delle persone nel momento più fragile e più potente allo stesso tempo – scrivono le colleghe – Patrizia lo ha fatto sempre con rispetto, sensibilità e con quel sorriso capace di rassicurare anche nei momenti più difficili. Oggi, con emozione e gratitudine, salutiamo la fine di una lunga carriera fatta di impegno, cura e amore per il proprio lavoro. Un percorso che ha lasciato un segno profondo nei colleghi, nelle famiglie e in tutte le vite che ha contribuito ad accogliere nel mondo. Ora si apre un nuovo capitolo: quello del tempo ritrovato, della serenità, degli affetti e delle passioni da coltivare con calma. A nome di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lei e di coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla come professionista diciamo semplicemente: grazie Patrizia! Buona pensione: che sia luminosa e ricca di gioia, proprio come i tanti inizi che hai contribuito a far nascere”.

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