La dottoressa Pecenco nominata alla guida della Dermatologia Sud

"Accolgo questo incarico con grande responsabilità e fondamentale sarà la collaborazione con i colleghi che operano con dedizione e professionalità"

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha conferito l’incarico di direttrice facente funzione della U.O.C. Dermatologia Sud (Livorno, Cecina, Piombino, Elba, Pontedera e Volterra) alla dottoressa Silvia Pecenco, dirigente medico di Dermatologia e Venereologia con esperienza pluriennale maturata all’interno del sistema sanitario aziendale. La nomina, formalizzata con deliberazione della Direzione generale, avrà una durata iniziale di nove mesi, rinnovabili, in attesa dell’espletamento delle procedure per il conferimento definitivo dell’incarico. La scelta è avvenuta a seguito di una procedura di manifestazione di interesse e della valutazione comparativa dei curricula da parte della commissione aziendale, che ha individuato nella dottoressa Pecenco la candidata più idonea, evidenziandone in particolare le competenze professionali e la visione organizzativa orientata all’efficienza dei servizi. “Ringrazio la Direzione aziendale – conferma la direttrice della Dermatologia Sud, Silvia Pecenco – per la fiducia che ha voluto accordarmi. La nomina rappresenta per me un riconoscimento di grande valore ed un passaggio significativo nel mio percorso umano e lavorativo all’interno di questa azienda alla quale sono legata da anni di impegno quotidiano. Accolgo questo incarico con grande responsabilità e fondamentale sarà la collaborazione con i colleghi che con dedizione e professionalità operano nel reparto di Dermatologia di Livorno e sul Territorio per garantire continuità nell’impegno e nella qualità delle prestazioni mediche offerte ai pazienti”. “Alla dottoressa Pecenco rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico – sottolinea la direttrice generale Maria Letizia Casani – certa che saprà garantire continuità e ulteriore sviluppo a un settore strategico come quello dermatologico. Al tempo stesso desidero esprimere un sentito ringraziamento al dottor Giovanni Bagnoni per il lavoro svolto negli anni alla guida della struttura. Con questa nomina l’Azienda sanitaria conferma l’impegno nel garantire continuità gestionale e qualità clinico-organizzativa in un ambito specialistico di particolare rilevanza, assicurando al contempo il percorso di valorizzazione delle professionalità interne”.

Il percorso professionale. La dottoressa Pecenco si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1992 all’Università di Pisa, dove ha poi conseguito nel 1996 la specializzazione in Dermatologia e Venereologia. Ha successivamente ottenuto la specializzazione in Dermatologia Cosmetologica nel 1997 all’Università di Siena e, nel 2018, ha partecipato al Master in Dermochirurgia presso lo stesso ateneo. Dal 2014 svolge attività come dirigente medico di primo livello all’Ospedale di Livorno. Dal 2020 è titolare di un incarico professionale di Dermatologia chirurgica e oncologica nei diversi presidi dell’Area vasta Toscana nord ovest ed è componente dell’équipe della Melanoma and Skin Cancer Unit, dove svolge attività chirurgica in regime di day hospital. Nello stesso anno ha assunto anche un ruolo attivo nella gestione della sala di dermochirurgia dell’ospedale Lotti di Pontedera. Nel 2022 è stata responsabile del progetto di screening gratuito “Occhio al neo”, rivolto alla popolazione, e ha partecipato a numerose iniziative di prevenzione e assistenza, tra cui giornate di visite dermatologiche in occasione di sbarchi di migranti e programmi di screening, inclusi quelli di teledermatologia in collaborazione con le farmacie del territorio.

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