“La nostra stima e gratitudine per Chirurgia Generale”

Il dottor Christian Galatioto

"Grazie dal profondo del cuore. Con infinito affetto, stima e gratitudine"

Io e mio marito viviamo a Livorno da appena tre anni e in quest’avventura abbiamo conosciuto i professionisti e le professioniste migliori, le persone più care al nostro cuore. Desideriamo ringraziare moltissimo il primario Christian Galatioto e tutta la sua equipe di Chirurgia generale, il dottore Matteo Modesti, la dottoressa Maria Antonietta Pacilè e tutti coloro che in questo percorso si sono presi cura di Alessandro, le care infermiere e infermieri, le tirocinanti e le Oss. Grazie dal profondo del cuore. Con infinito affetto, stima e gratitudine.

Dott.ssa Anna Pascuzzo e dott. Alessandro Claudio Orefice

Condividi:

Riproduzione riservata ©