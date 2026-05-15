“La nostra stima e gratitudine per Chirurgia Generale”
Il dottor Christian Galatioto
"Grazie dal profondo del cuore. Con infinito affetto, stima e gratitudine"
Io e mio marito viviamo a Livorno da appena tre anni e in quest’avventura abbiamo conosciuto i professionisti e le professioniste migliori, le persone più care al nostro cuore. Desideriamo ringraziare moltissimo il primario Christian Galatioto e tutta la sua equipe di Chirurgia generale, il dottore Matteo Modesti, la dottoressa Maria Antonietta Pacilè e tutti coloro che in questo percorso si sono presi cura di Alessandro, le care infermiere e infermieri, le tirocinanti e le Oss. Grazie dal profondo del cuore. Con infinito affetto, stima e gratitudine.
Dott.ssa Anna Pascuzzo e dott. Alessandro Claudio Orefice
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