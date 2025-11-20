“L’Albero dei Bambini” a Pediatria

Il primario Danieli presenta la nuova iniziativa: "Saranno i bambini e le bambine ad addobbarlo con tutto ciò che vorranno portare. L'idea è nata dal personale impegnato nei nostri ambulatori"

La Pediatria dell’ospedale di Livorno accende in anticipo la magia del Natale con una nuova iniziativa “L’Albero dei Bambini” pensata per coinvolgere i piccoli pazienti e rendere più accoglienti i giorni trascorsi in reparto o negli ambulatori dell’ottavo padiglione. “In questi giorni – spiega il primario di Pediatria, Roberto Danieli – abbiamo allestito all’ottavo padiglione un grande albero di Natale senza alcuna decorazione. L’idea è di farlo addobbare con tutto ciò che i nostri bambini vorranno portare: una pallina, un piccolo decoro, ma anche un semplice biglietto fatto a mano con un pensiero sul Natale. Ognuno di questi oggetti troverà posto tra i rami dell’albero, trasformandolo in un simbolo condiviso di vicinanza, creatività e calore. Per questo invito bambini e genitori, che loro malgrado dovranno passare qualche ora negli ambulatori o qualche giorno in reparto, a portare qualcosa da appendere in modo che il nostro albero sia davvero il loro albero, e possano così trovarsi all’interno di uno spazio che li aiuti a sentirsi accolti, protetti e, per quanto possibile, un po’ come a casa”. “Il progetto è nato dal personale impegnato nei nostri ambulatori – continua Danieli – uno snodo veramente fondamentale del nostro servizio che ogni anno fa registrare oltre 2mila accessi. Li ringrazio per aver promosso un’idea semplice, ma allo stesso tempo capace di portare leggerezza ai nostri pazienti. Ha trovato immediato sostegno da parte di tutti i colleghi da sempre attenti a garantire un ambiente sereno e aperto alla partecipazione della comunità. La Pediatria dell’ospedale di Livorno è infatti uno spazio che nel tempo ha costruito un legame profondo con la cittadinanza, coinvolgendo famiglie, associazioni e bambini nelle tante iniziative organizzate durante l’anno. Per questo è naturale che anche l’albero di Natale qui diventi “L’Albero dei Bambini” ovvero un luogo di incontro e di espressione, realizzato proprio da coloro che più di tutti lo vivono: i piccoli livornesi”.

