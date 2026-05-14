Nuova iniziativa di prevenzione gratuita di Farmacia Farneti e Confcommercio
Per prenotare la propria visita è possibile contattare il numero 331 6889241. Prosegue l’impegno per salute e benessere con una giornata dedicata alla postura e alla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
Prosegue l’impegno di Farmacia Farneti e Confcommercio Livorno sul fronte della prevenzione e della promozione del benessere. Nell’ambito delle iniziative dedicate alla salute della persona, e in continuità con la campagna posturale già avviata nei mesi scorsi, viene organizzata una giornata di consulenze fisioterapiche gratuite. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il dottor Leonardo Gini, che metterà a disposizione la propria esperienza professionale per incontri individuali finalizzati a offrire un primo orientamento sui principali aspetti legati alla postura, alla mobilità e alla prevenzione di disturbi muscolo-scheletrici. Le consulenze saranno completamente gratuite e si svolgeranno su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per prenotare la propria visita è possibile contattare il numero 331 6889241.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.