Offese e minacce al personale sanitario, multati un 52enne e una 71enne

Avrebbero assunto atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti del personale in servizio. E' accaduto in due episodi distinti: al pronto soccorso e in un altro reparto. Sanzione di 1.000 € a testa

Due episodi di aggressione ai danni di operatori sanitari avvenuti alla fine dello scorso anno a Livorno si sono conclusi con sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili. Si tratta di un uomo di 52 anni e di una donna di 71, entrambi residenti in città. I fatti, segnalati dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, si sono verificati in momenti e contesti diversi all’interno dell’ospedale: nel primo caso al pronto soccorso, nel secondo in un altro reparto. In entrambe le circostanze, i due avrebbero assunto atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti del personale in servizio, arrivando a rivolgere frasi ingiuriose e intimidatorie. A seguito delle segnalazioni, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Livorno hanno avviato accertamenti specifici che hanno portato alla contestazione delle condotte e alla conseguente sanzione amministrativa. Per entrambi è stata applicata una multa di 1.000 euro, come previsto dalla normativa vigente. La sanzione rientra nelle disposizioni della Legge n.113/2020, che punisce comportamenti violenti, offensivi o molesti nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario con importi compresi tra 500 e 5.000 euro. L’episodio si inserisce in un più ampio quadro di attenzione da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, che continua a monitorare il fenomeno delle aggressioni nelle strutture sanitarie, rafforzando i controlli e le attività di prevenzione per garantire maggiore sicurezza agli operatori.

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