Ospedale, eseguiti i primi interventi di chirurgia toracica con il robot

Il primario Venanzio Porziella e il suo team assieme al direttore dell'ospedale Mencaroni, a Scarpaci della direzione ospedaliera, a Lavazza coordinatore dell’attività robotica e a Nosotti presidente della Società Italiana di Chirurgia Toracica

"L'ospedale di Livorno raggiunge livelli nazionali ed internazionali, puntando su interventi più precisi, meno invasivi e con benefici per i pazienti in termini di recupero e degenza". La chirurgia robotica Versius era già presente a Urologia dal 2025

A Livorno sono stati effettuati i primi interventi di chirurgia toracica supportati attraverso la tecnologia robotica recentemente messa a disposizione dell’ospedale. In questo modo si amplia l’utilizzo della chirurgia robotica, che dopo l’ambito urologico viene esteso anche alla chirurgia toracica. Un passaggio significativo che consolida il ruolo del presidio labronico come centro di riferimento per questa specialità per l’intero territorio dell’Usl Toscana nord ovest, rafforzando un modello organizzativo in rete e orientato all’innovazione tecnologica e alla centralità del paziente. L’introduzione della piattaforma robotica rappresenta un’evoluzione importante dell’offerta chirurgica, consentendo interventi sempre più precisi e meno invasivi, con benefici concreti in termini di riduzione del dolore post-operatorio e dei tempi di degenza. Un percorso iniziato nel 2025 con la chirurgia urologica robot-assistita e che oggi compie un ulteriore salto di qualità coinvolgendo la chirurgia toracica. “L’estensione della chirurgia robotica anche alla toracica rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di innovazione della nostra Azienda, che punta a garantire ai cittadini tecnologie avanzate e percorsi di cura sempre più efficaci e sicuri – sottolinea Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest –. Il presidio di Livorno assume un ruolo strategico come centro di riferimento aziendale per questa specialità, all’interno di una rete integrata che valorizza le competenze professionali e assicura equità di accesso alle cure su tutto il territorio”.

“L’utilizzo del robot CMR in Chirurgia Toracica – spiega Venanzio Porziella, direttore della Chirurgia Toracica – amplia l’offerta terapeutica a disposizione degli utenti di tutta l’azienda. Con questa nuova risorsa l’ospedale di Livorno si pone, in termini di possibilità terapeutiche, a livello dei più alti standard nazionali ed internazionali. La chirurgia toracica robotica rappresenta un’arma in più, in grado di farci eseguire praticamente tutti gli interventi con massima precisione e minimo impatto sul paziente in termini di dolore e degenza postoperatoria, come già avviene ormai da 2 anni con l’introduzione della tecnica di Uniportal-VATS (toracoscopia con singolo accesso). A differenza dell’Uniportal-Vats, però, che ha raggiunto il massimo delle sue potenzialità, la chirurgia toracica robotica guarda contemporaneamente al futuro: le implicazioni di sviluppo dell’intelligenza artificiale e della tecnologia disegnano scenari inimmaginabili e campi di applicazione insospettabili: bisogna, dunque, essere ora al passo coi tempi per poter, in futuro, saper utilizzare le possibilità che il progresso ci metterà a disposizione. Soprattutto per i pazienti oncologici, che rappresentano più del 90% dei nostri operati. Grazie all’introduzione della robotica, la chirurgia toracica dell’ospedale di Livorno ci sarà e continuerà ad offrire a tutti i pazienti dell’azienda Toscana nord ovest trattamenti adeguati ed all’avanguardia”.

“L’arrivo della piattaforma robotica Versius all’ospedale di Livorno – dicono il direttore del presidio ospedaliero Spartaco Mencaroni e Michela Scarpaci della direzione ospedaliera – rappresenta una pietra miliare della crescita tecnologica nel nostro presidio, in grado di offrire una risposta completa alle esigenze dei cittadini: l’integrazione della chirurgia robot-assistita e il percorso assistenziale post chirurgico pone il paziente al centro di un sistema coordinato di figure specializzate: chirurghi, anestesisti, infermieri di sala e di degenza, fino al personale della centrale di sterilizzazione, con i professionisti al centro del percorso di cura. Il programma, avviato a luglio 2025 con gli interventi urologici robot-assistiti, si sta progressivamente ampliando e continuerà a crescere nel prossimo futuro, coinvolgendo nuove figure professionali e specialità. Tutto ciò è reso possibile dalla preparazione e dalla sinergia dei team chirurgici, che fanno di questo progetto un programma robotico completo e multidisciplinare”.

“L’avvio della chirurgia toracica robotica all’Ospedale di Livorno – conferma Luca Lavazza, Coordinatore per la rete ospedaliera dell’attività robotica dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest – rappresenta un passo significativo nel percorso di sviluppo che la nostra Azienda ha intrapreso negli ultimi anni per costruire una rete chirurgica robotica integrata e capillare su tutto il territorio. Grazie al modello organizzativo “in rete” che abbiamo adottato, i pazienti vengono seguiti fin dall’inizio nel proprio ambito di residenza dalla stessa équipe che li prenderà in cura in sala operatoria. Livorno si è aggiunta così alle sedi di Versilia e Pisa come polo attivo di chirurgia assistita da robot, contribuendo ad ampliare in modo concreto l’offerta per i cittadini di tutto il territorio dell’Usl Toscana Nord Ovest. Con il robot Versius CMR già operativo a Livorno per la chirurgia urologica e generale, l’estensione alla chirurgia toracica conferma l’operazione di estensione della tecnologia robotica fuori dalle aziende ospedaliero universitarie rendendola accessibile e diffusa e garantendo ai nostri pazienti cure all’avanguardia più vicino al loro domicilio”.

“L’esperienza maturata in questi anni con la chirurgia urologica robot-assistita ha posto le basi per un ulteriore sviluppo del programma robotico – evidenzia Maurizio De Maria, direttore dell’Urologia – L’integrazione tra diverse discipline e l’utilizzo di tecnologie innovative consentono di migliorare gli esiti clinici e di offrire ai pazienti percorsi sempre più personalizzati, confermando Livorno come punto di riferimento per la chirurgia robotica aziendale”. Con questo sviluppo, l’azienda sanitaria rafforza dunque una rete chirurgica moderna e diffusa, capace di coniugare innovazione, qualità delle cure e prossimità ai cittadini.

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