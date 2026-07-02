Ospedale, partito il nuovo servizio per il rispetto delle regole

"Non è un'attività di repressione, ma di supporto e sensibilizzazione", sottolinea il direttore Spartaco Mencaroni. Tre giorni a settimana i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri saranno presenti nelle aree esterne e negli spazi comuni per informare gli utenti, promuovere comportamenti corretti e segnalare eventuali criticità

È partito martedì 1 luglio il nuovo servizio di supporto e sensibilizzazione al rispetto delle regole e degli spazi comuni all’interno del presidio ospedaliero frutto della convenzione sottoscritta tra Usl Toscana nord ovest e l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Livorno. L’iniziativa, avviata in via sperimentale, prevede la presenza di volontari dell’Associazione per tre giorni alla settimana, dalle ore 7 alle 13, nelle aree esterne e negli spazi comuni dell’ospedale. Il loro compito sarà quello di fornire informazioni agli utenti, favorire il rispetto delle regole di accesso e sosta, sensibilizzare a comportamenti corretti all’interno della struttura, come il rispetto delle aree fumatori, e segnalare eventuali criticità alla Direzione medica e al servizio interno di vigilanza, con cui saranno in costante collegamento. I volontari opereranno esclusivamente con funzioni di supporto, accoglienza e sensibilizzazione, senza alcun compito di ordine pubblico. L’avvio del servizio è stato presentato alla presenza della direzione ospedaliera e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e, su invito della direzione dell’ospedale, ha partecipato anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, il colonnello Dario Mineo.

“Questa convenzione deve essere letta come un atto di sostegno alla fruizione positiva e rispettosa degli spazi pubblici e non come una volontà di repressione”, sottolinea il direttore del presidio ospedaliero di Livorno, Spartaco Mencaroni. “L’obiettivo è innescare un circolo virtuoso di buone abitudini che parta dal rispetto delle indicazioni di accesso e di parcheggio, prosegua con l’osservanza delle regole relative alle aree dedicate ai fumatori e arrivi fino al rispetto dei tanti professionisti che ogni giorno operano al servizio delle persone. Vogliamo contribuire a creare un ambiente sempre più accogliente, ordinato e sereno per pazienti, familiari e operatori”.

Soddisfazione anche da parte del presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Livorno, Giovanni Giuseppe Maccio. “La nostra associazione si è messa a disposizione per garantire la presenza di alcuni propri rappresentanti per alcuni giorni alla settimana con lo scopo di sensibilizzare tutti al rispetto delle regole all’interno del presidio ospedaliero. Speriamo che questo progetto pilota possa proseguire nel tempo con reciproca soddisfazione, consolidando una collaborazione che punta esclusivamente a favorire una migliore convivenza negli spazi dell’ospedale e a sostenere il lavoro di chi vi opera quotidianamente”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©