Salute dei piedi e postura, controlli gratuiti alla Farmacia Farneti

L'iniziativa, realizzata con il sostegno di Confcommercio Livorno, prevede incontri individuali gratuiti per valutare la salute del piede e la postura. Il direttore Pieragnoli: “Un'occasione utile per diffondere la cultura della prevenzione”

La prevenzione passa anche dalla salute dei piedi e da una corretta postura, due aspetti spesso sottovalutati che possono incidere sul benessere quotidiano e sulla qualità della vita. Con questo obiettivo, la Farmacia Farneti, nell’ambito delle proprie iniziative dedicate alla prevenzione sanitaria e con il sostegno di Confcommercio Livorno, promuove incontri individuali gratuiti per il controllo della salute del piede e la valutazione della postura. L’iniziativa offre l’opportunità di dedicare attenzione a disturbi e problematiche che possono interessare persone di tutte le età, ma che riguardano in modo particolare anche chi, per motivi di lavoro, trascorre molte ore in piedi o compie movimenti ripetitivi. “Come Confcommercio sosteniamo con convinzione le iniziative che aiutano a diffondere una maggiore cultura della prevenzione”, sottolinea il direttore Federico Pieragnoli. “Pensiamo anche ai tanti lavoratori e imprenditori del commercio, della ristorazione e dei servizi che trascorrono gran parte della giornata in piedi. Prendersi cura della propria salute significa anche poter affrontare meglio gli impegni quotidiani. La possibilità di effettuare un controllo gratuito è un’occasione utile che invitiamo a cogliere”. Gli incontri sono gratuiti e si svolgono su prenotazione, chiamando il numero 331 6689241.

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