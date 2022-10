SAM, tutto esaurito anche per il massaggio neonatale. Oggi la camminata

Alcuni momenti del massaggio neonatale all'interno del nido d'infanzia L. Pirandello evento organizzato nell'ambito della settimana mondiale allattamento

L'evento ha permesso a molte mamme con i loro piccoli di partecipare ad un massaggio con l'ostetrica Panattoni e l'assistente sanitaria Falchi, pioniere del massaggio infantile. Al termine Nati per Leggere. Domenica 9 l'evento conclusivo: passeggiata dalla Baracchina Bianca al Gazebo

Tra le molte iniziative organizzate durante la settimana mondiale allattamento da segnalare, dopo l’incontro con i nonni, il massaggio neonatale all’interno del nido d’infanzia L. Pirandello organizzato il 6 ottobre dalla responsabile ostetriche ambito livornese Marzia Chellini con la collaborazione della responsabile dei servizi educativi del sistema integrato del Comune, Valeria Cattaneo. L’evento ha permesso a molte mamme con i loro piccoli di partecipare ad un massaggio con l’ostetrica Alessandra Panattoni e l’assistente sanitaria Emanuela Falchi, pioniere del massaggio infantile impegnate sul territorio livornese con esperienza trentennale. Al termine del massaggio le operatrici Itinera-Biblioteca Labronica, Cecilia Caleo e Giulia Bertolini, hanno presentato a tutte le mamme il programma di promozione della lettura in età precoce Nati per Leggere (momenti di lettura per i piccoli ogni giovedì pomeriggio alle ore 16 alla Biblioteca dei Ragazzi a Villa Fabbricotti). E domenica 9 ottobre l’evento conclusivo della SAM sarà la passeggiata dalla Baracchina Bianca, ritrovo alle 10,45, al Gazebo.

Condividi: