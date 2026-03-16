“Un immenso grazie a Ostetricia e Pediatria”
Lettera di ringraziamento di Ilaria per i reparti di Ostetricia e Pediatria
Un immenso grazie a tutto il personale dei reparti di Ostetricia e Pediatra di Livorno per la straordinaria professionalità, grande dedizione, dolcezza, attenzione con cui mi avete accompagnata. In un momento così intenso, difficile e importante come il parto, l’umanità e l’empatia che avete dimostrato, anche nei momenti di maggiore dolore, hanno fatto davvero la differenza, un sostegno prezioso, facendomi sentire accolta, compresa e al sicuro. Grazie per la passione con cui accompagnate ogni nascita. Porterò sempre con me il ricordo della vostra presenza e dell’aiuto concreto che mi avete donato in un momento così speciale della mia vita.
Ilaria B.
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