“Un’organizzazione tempestiva al servizio dei cittadini”
Il plauso di Simonetta al personale della Casa di Comunità di via del Mare
Desidero esprimere un ringraziamento a tutto il personale della Casa comunità di via del Mare in quanto, senza disguidi, hanno riorganizzato celermente tutti i servizi ai cittadini coinvolti su detta struttura anche contattando telefonicamente gli utenti. Stamattina 13 novembre avevo il prelievo del sangue e ieri mi hanno spostato al distretto di via Impastato dove c’era un operatore che accompagnava gli utenti ad una stanza dedicata. La mia testimonianza è per far sapere alla cittadinanza che la struttura ha saputo organizzarsi in tempi rapidi. Rispettiamo e valorizziamo il buon lavoro anziché criticare.
Simonetta
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