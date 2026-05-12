Valentina Guarneri presidente delle oncologhe di Women for Oncology Italy

Ringraziamo Valentina Guarneri e Women for Oncology Italy per la disponibilità

La dottoressa livornese, oncologa di riferimento nel campo del tumore al seno, docente all’Università di Padova e direttrice dell’Oncologia 2 dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova, è la nuova presidente dell’associazione

Valentina Guarneri, livornese, è considerata una delle figure più autorevoli dell’oncologia italiana, in particolare nel campo della ricerca sul tumore al seno. Medico e ricercatrice, ha dedicato gran parte della sua carriera allo sviluppo di terapie innovative e di percorsi di cura personalizzati per le pazienti oncologiche. Attualmente ricopre il ruolo di professoressa ordinaria di Oncologia all’Università di Padova ed è direttrice dell’Unità di Oncologia 2 dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova, all’ospedale Busonera, centro specializzato nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori.

Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi progetti di ricerca internazionali, collaborando anche con importanti strutture mediche statunitensi come il MD Anderson Cancer Center in Texas. La prof.ssa Guarneri guida inoltre Women for Oncology Italy, realtà considerata un importante punto di riferimento nazionale per le oncologhe italiane. L’associazione promuove formazione, crescita professionale, ricerca scientifica e valorizzazione della leadership femminile nel settore sanitario e oncologico. Attraverso la propria pagina Facebook, Women for Oncology Italy ha accolto con entusiasmo la nomina della nuova presidente, scrivendo che “raccoglie questo testimone con energia e competenza”. La sua attività scientifica si concentra soprattutto sul tumore al seno e sull’impiego di nuove terapie mirate, che negli ultimi anni hanno contribuito a migliorare significativamente la qualità della vita e la sopravvivenza delle pazienti. Grazie alle sue pubblicazioni e ai suoi studi, è diventata un punto di riferimento nel panorama medico italiano e internazionale. Oltre al lavoro clinico e accademico, interviene spesso in incontri pubblici e conferenze dedicate alla prevenzione oncologica e all’innovazione nelle cure, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce e della ricerca scientifica per combattere il cancro.

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