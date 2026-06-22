“Vi abbiamo affidato nostro padre e non potevamo desiderare di meglio”

La dottoressa Samanta Cupini, responsabile Day Hospital Oncologico dell'ospedale

"Grazie alla dottoressa Cupini che è stata per papà una presenza su cui potersi sempre appoggiare, e grazie alle infermiere Galatolo e Ceccherini che con la loro gentilezza e attenzione hanno reso i momenti difficili un po’ più leggeri. Siete state, per noi, un dono". Lettera di ringraziamento per Oncologia

Cari tutti,

ci sono momenti, nella vita di una famiglia, in cui ci si trova ad affidare nelle mani di chi se ne prenderà cura, la cosa più preziosa che si ha. Noi vi abbiamo affidato nostro padre, Piero, e vogliamo dirvi che non avremmo potuto desiderare di meglio. In questo lungo periodo abbiamo potuto vedere con i nostri occhi quanto la vostra professionalità si sia accompagnata sempre ad una grande umanità. Non è scontato incontrare, insieme alla scienza medica, anche straordinarie qualità come la delicatezza, l’ascolto e la sensibilità che avete saputo offrire ogni giorno, sia a Piero che a noi familiari. Un grazie speciale alla dottoressa Samanta Cupini, che è stata per papà un punto fermo, una presenza su cui potersi sempre appoggiare. Lo ha seguito con dedizione costante, spiegando, anche nelle fasi più complicate, ogni accadimento con competenza, pazienza ed empatia. Desideriamo ringraziare, con la stessa intensità, l’infermiera Virna Galatolo e l’infermiera Giulia Ceccherini, che con la loro gentilezza, attenzione e presenza hanno reso le visite ed i momenti difficili, un po’ più leggeri. Vogliamo che sappiate che ogni vostro gesto di cura, ogni parola gentile, ogni sguardo attento alle esigenze di nostro padre non sono passati inosservati; sono stati per noi un dono, un sostegno, una presenza preziosa in un momento così delicato della nostra vita.

Con tutto il cuore, vi ringraziamo. Con affetto e infinita gratitudine.

Giulia e Lorenzo Moschini

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