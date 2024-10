Wall-e, Eva e Joe arrivano a Pediatria per fare compagnia ai piccoli pazienti

I tre golden retriver, due maschi e una femmina, sono i cani bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio sezione Toscana e da oggi, dopo una prova fatta a maggio, un martedì pomeriggio ogni 15 giorni saranno nel reparto diretto dal primario Danieli, dalle 15 alle 17, per regalare due ore di spensieratezza ai ricoverati

Wall-e, Eva e Joe arrivano a Pediatria per fare compagnia ai piccoli pazienti. I tre golden retriver, due maschi e una femmina, sono i cani bagnino della Scuola Italiana Cani Salvataggio sezione Toscana e da oggi, dopo una prova fatta a maggio, un martedì pomeriggio ogni 15 giorni saranno nel reparto diretto dal primario Roberto Danieli, dalle 15 alle 17, per regalare due ore di spensieratezza ai ricoverati. L’idea di questa iniziativa chiamata I cani bagnino fatto un tuffo in corsia è stata di una delle conduttrici Barbara Bonaccorsi: “Ero partita con l’intenzione di fare una donazione al reparto come ringraziamento dopo che mio figlio la vigilia di Natale 2022 è stato ricoverato dopo venti giorni di vita. E, anziché la classica donazione, con la dottoressa Dati e il dottor Danieli è nata l’idea di questo progetto”. Soddisfatto il primario: “Il ricovero per un bambino è un momento di disagio anche perché si trova in un ambiente diverso e con regole diverse. La presenza di questi tre meravigliosi cani allieterà per un paio d’ore la loro permanenza. Inoltre, la Pediatria di Livorno è una delle poche in Toscana in cui l’iniziativa è stata attivata e questo aspetto è per noi motivo di vanto”. Con Barbara erano presenti gli altri due conduttori Francesco Isetto e Marta Grieco e i dottori del reparto Petracchi, Dati e la coordinatrice delle infermiere Wust.

Condividi:

Riproduzione riservata ©