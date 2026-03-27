A & I – “Apocalittici e Integrati” nell’era della riproducibilità generativa

Lunedì 30 marzo alle ore 21.00, nell'Aula Magna della sede di Piazza Vigo, Enrico Battocchi terrà un incontro incentrato sull'Intelligenza Artificiale e che ha per titolo: A & I – “Apocalittici e integrati” nell’era della riproducibilità generativa

Proseguono i consueti incontri culturali organizzati dalla Biblioteca dell’Istituto Vespucci- Colombo.

Lunedì 30 marzo alle ore 21.00, nell’Aula Magna della sede di Piazza Vigo, Enrico Battocchi terrà un incontro incentrato sull’Intelligenza Artificiale e che ha per titolo: A & I – “Apocalittici e integrati” nell’era della riproducibilità generativa.

Nella storia umana, l’avvento di ogni medium dirompente ha sempre innescato interrogativi radicali. Le intelligenze artificiali generative non fanno eccezione e la reazione attuale, oscillante tra l’allarme apocalittico e l’entusiasmo acritico, ripropone schemi di pensiero già osservati in passato.

A distanza di dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, la sua opera seminale “Apocalittici e integrati”, si rivela più che mai un antidoto indispensabile contro la confusione e la superficialità del dibattito contemporaneo. Il saggio di Eco suggerisce alcuni elementi utili a superare la sterile polarizzazione tra chi vede nell’IA generativa un presagio di declino culturale e occupazionale e chi, al contrario, la accoglie con un facile e infondato entusiasmo come panacea per ogni problema. Adottando la lente critica e la metodologia proposte da Eco, l’obiettivo che si propone il curatore dell’incontro non è emettere un giudizio definitivo di condanna o esaltazione, piuttosto sviluppare una comprensione profonda delle implicazioni strutturali, etiche e creative di queste tecnologie. Solo attraverso un’analisi lucida e complessa, capace di riconoscere sia le opportunità rivoluzionarie sia i rischi intrinseci – dalla manipolazione dell’informazione alla ridefinizione dei processi creativi e lavorativi – potremo leggere davvero ciò che il futuro ci riserva e attrezzarci per affrontarlo con consapevolezza critica.

Enrico Battocchi, informatico, ricopre un ruolo di leadership da remoto per l’azienda olandese Yoast. È a capo di un team di sviluppo che crea strumenti per l’ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO), utilizzati su oltre 13 milioni di siti web a livello globale. Grande appassionato di cinema, è stato tra i fondatori del Nido del Cuculo e attualmente è attivo nel Circolo del Cinema Kinoglaz.

INFO: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©