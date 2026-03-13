Addio al prof. Sacripanti: una vita tra banchi di scuola e palcoscenico

Foto gentilmente concesse dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Si è spento all'età di 79 anni l’insegnante livornese che per oltre trent’anni ha formato generazioni di studenti tra storia, filosofia e palcoscenico, appassionato di teatro, politica e profondo conoscitore del gioco degli scacchi. Martedì l'ultimo saluto

di Giacomo Niccolini

Si è spento la mattina di venerdì 13 marzo, all’età di 79 anni, Giancarlo Sacripanti, storico e amatissimo professore di storia e filosofia, figura iconica del mondo scolastico livornese. Ha dedicato la sua vita all’insegnamento e al teatro, iniziando al Liceo Cecioni per poi trasferirsi al Liceo Scientifico Federigo Enriques dove ha guidato generazioni di studenti per circa 30 anni fino al pensionamento avvenuto nel 2006.

data-start=”928″ data-end=”1166″>Profondo conoscitore della storia e dei filosofi del nostro tempo, Sacripanti era apprezzato per il suo modo impeccabile e professionale ma al contempo schietto, sincero e spesso divertente di spiegare concetti complessi, instaurando con gli alunni un rapporto speciale e duraturo.

Oltre alla passione per la scuola, Sacripanti era un grande amante del teatro: regista, scrittore e promotore di progetti teatrali, aveva ideato e realizzato una scuola di teatro all’interno dell’Enriques, coinvolgendo gli studenti che, in molti casi, grazie proprio a lui e alla sua passione che trasmetteva con amore, proseguivano la carriera teatrale anche dopo il percorso di studi.

La sua creatività si univa a un impegno politico attivo e a una vita ricca di interessi personali: giocava e amava gli scacchi, fumava la pipa e non smetteva mai di coltivare le proprie passioni fino agli ultimi anni.

La sua attività teatrale è continuata fino al periodo pre-Covid, lasciando una traccia indelebile tra studenti e cittadini di Livorno che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Le esequie del professor Sacripanti si svolgeranno nella giornata di martedì. La famiglia, a cui porgiamo le nostre più sincere condoglianze e che ringraziamo per la disponibilità in questo momento di dolore, rende noto che la funzione funebre si svolgerà alle 15,30 nella chiesa di Sant’Agostino in piazza Aldo Moro.

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