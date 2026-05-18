Al Liceo Cecioni torna il Festival della Creatività tra arte, musica e memoria

La locandina è stata realizzata dal professor Michael Rotondi con la collaborazione dello studente Mauro Santucci

Giovedì 21 maggio dalle 20.30 la terza edizione dell’evento multidisciplinare gratuito ideato da oltre 300 tra studenti, docenti e personale scolastico. Tema scelto dai ragazzi: Time of Your Life. Il dirigente Bucci: “Vedere la scuola aperta anche la sera, sotto un’angolatura diversa, è una suggestione a cui crediamo molto”

di Martina Romeo

Un’occasione unica per esplorare il talento e la passione degli studenti. Così è stata presentata alla biblioteca del Liceo Cecioni, la terza edizione del Festival della Creatività. Un importante evento multidisciplinare gratuito ideato e realizzato da più di 300 tra studenti, docenti e personale scolastico che avrà luogo giovedì 21 maggio, dalle 20:30, all’interno della scuola. Dopo il successo delle due precedenti edizioni, il progetto, inserito all’interno del programma regionale promosso da USR Toscana, trasformerà ancora una volta gli spazi dell’istituto in un vero e proprio laboratorio aperto di teatro, musica, danza, arti visive, performance, installazioni e tanto altro. Il tutto, visibile in una mappa cartacea e/o digitale realizzata a immagine e somiglianza di una cartina della metro, creata grazie alla collaborazione della professoressa Giulia Persico, con linee e stazioni a tema che permettono di organizzare al meglio il proprio percorso di visita. “Questa è la terza edizione di un percorso progettuale di apertura della scuola a tutto il territorio – interviene il dirigente dell’istituto, Rino Bucci – Si tratta di un appuntamento a cui crediamo molto e che nasce dalla suggestione di vedere la scuola aperta anche la sera ma sotto un’angolatura diversa. Con aule che, da luoghi di studio, diventano veri e propri momenti di rappresentazione attiva della vita quotidiana”. Il titolo dell’edizione di quest’anno, scelto dai ragazzi attraverso una votazione, è “Time of Your Life”, un argomento che permette di celebrare non solo il momento presente, ma anche la memoria e le radici del passato. I lavori messi in scena dai ragazzi punteranno, però, anche ad evidenziare i cambiamenti e gli sviluppi che avvengono all’esterno della propria realtà personale e scolastica, con due linee, tra le altre, mirate specificatamente all’analisi delle dinamiche del XXI secolo e alla sperimentazione in una dimensione puramente creativa. “Occasioni di questo tipo – tiene ad aggiungere la professoressa Caterina Guagni – permettono di valorizzare le soft skills dei ragazzi. Un qualcosa di cui si parla veramente poco, ma che rappresentano la vera declinazione delle loro passioni”. Menzione particolare è stata, inoltre, data alla locandina della manifestazione. Realizzata dal professor Michael Rotondi, con la collaborazione dello studente Mauro Santucci, il manifesto rappresenta su sfondo nero (metafora della notte della memoria) le caricature dei compagni in versione “angeli e demoni”, con alcuni studenti caratterizzati da dettagli mirati aggiunti in base alle passioni e al piacere personale degli stessi. Sulla base dei “personaggi” presenti nel poster verranno, inoltre, creati anche degli sticker. Al termine della serata, alle 23:15, gli organizzatori inviteranno tutti in giardino per cantare insieme “Time of Your Life (Good Riddance)” dei Green Day, canzone che ha dato titolo all’evento. Per maggiori informazioni sul programma (anche in allegato) e dettagli sulle diverse attività previste all’interno del Festival, consultare il sito https://www.liceocecioni.edu.it/pagine/festival-della-creativit-2026.

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