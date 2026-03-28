Al Niccolini Palli la premiazione del concorso di esecuzione e interpretazione “Pietro Mascagni”

La quarta edizione ha evidenziato un trend di crescita rispetto alle precedenti edizioni con circa 60 iscrizioni di candidati che si sono esibiti nelle varie categorie del Liceo Musicale “Biennio solisti”, “Triennio solisti”, “Duo” ed “Ensemble” e nelle categorie delle Scuole Secondarie di Primo Grado classe prima seconda e terza

Giovedì 26 marzo alle ore 16,00 nell’Aula Magna del Liceo Niccolini Palli si è svolta la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Concorso di Esecuzione e Interpretazione “Pietro Mascagni” con il contributo del “Rotary Club Livorno Mascagni” che ha offerto le borse di studio dal valore di 1.000 euro. Il concorso, intitolato al noto compositore livornese che fu allievo del Ginnasio negli anni 1875-76, ha l’obiettivo di incentivare l’attività musicale giovanile ed è dedicata agli alunni/e del Liceo Musicale Niccolini-Palli e agli alunni/e delle Scuole Secondarie di Primo Grado ad Indirizzo Musicale di Livorno. La quarta edizione ha evidenziato un trend di crescita rispetto alle precedenti edizioni con circa 60 iscrizioni di candidati che si sono esibiti nelle varie categorie del Liceo Musicale “Biennio solisti”, “Triennio solisti”, “Duo” ed “Ensemble” e nelle categorie delle Scuole Secondarie di Primo Grado classe prima seconda e terza. Il concorso “Pietro Mascagni”, promosso dai docenti del Liceo Musicale ed in particolare dalla prof.ssa Scilla Lenzi, docente di pianoforte, è stato ideato allo scopo di valorizzare gli/le alunni/e e le eccellenze grazie alla collaborazione tra la Dirigente Scolastica del Liceo Niccolini Palli dott.ssa Teresa Cini e il Rotary Club Livorno Mascagni. Le giurie delle varie categorie sono state composte da alcuni docenti di strumento del Liceo Musicale Niccolini-Palli e da docenti di strumento provenienti dalle Scuole Secondarie di Primo Grado quali IC Mazzini, IC Minerva Benedettini, IC Micheli/Bolognesi, IC Fattori di Rosignano Marittimo, IC Pertini di Portoferraio. Si è inoltre istituita una giuria di docenti non strumentisti, appartenenti ai vari indirizzi del Liceo Niccolini Palli, per l’assegnazione del premio Niccolini Palli consistente in una targa.

La cerimonia di premiazione è stata presenziata dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Cini, dai rappresentanti del Rotary Club Livorno Mascagni con il Presidente dott. Antonio D’Alesio, la dott.ssa Anna D’Urso, la dott.ssa Maria Crysanti Cagidiaco e dalla docente e socia prof.ssa Scilla Lenzi. Al termine della cerimonia di premiazione si è svolto il Concerto dei primi premi assoluti di ogni categoria.

La giuria per le categorie del Liceo Musicale è stata composta dai seguenti docenti: prof.ssa Scilla Lenzi (pianoforte), prof. Stefano Maffei (pianoforte), prof.ssa Laura Brioli (canto), prof.ssa Giovanna Nieri (flauto), prof.ssa Loreta Ferri (corno), prof.ssa Simona Ciardini (viola), prof.ssa Manuela Evangelista (violoncello), prof.ssa Giovanna Pieri Buti (violino), prof.ssa Giulia Costagli (sassofono), prof.ssa Veronica Barsotti (chitarra), prof. Alessandro Marconi (clarinetto).

La giuria delle scuole secondarie di primo grado: prof. Giacomo Cirinei (percussioni, IC Mazzini di Livorno), prof.ssa Ambra Carrari (flauto traverso, IC Pertini di Portoferraio), prof.ssa Maria Teresa Lepore (pianoforte, IC Micheli/Bolognesi di Livorno), prof.ssa Letizia Carriero (IC Minerva Benedettini di Livorno e IC Fattori di Rosignano Marittimo), prof.ssa Irene De Santi (IC Brin di Livorno). La giuria per l’assegnazione della targa è stata composta dai professori Oreste Falcitelli, Elisabetta Porta, Elena Pintimalli, Giovanna Lo Giacco, Francesca Brunetti. La targa è stata assegnata all’alunno Edoardo Andolfi della classe 5 di sassofono della prof.ssa Giulia Costagli.

Gli alunni risultati primi premi assoluti delle categorie delle Scuole Secondarie di Primo Grado che hanno vinto la coppa, l’attestato e la borsa di studio, sono stati i seguenti: Cat. A Anna Chesi punti 95/83, alunna di pianoforte della prof.ssa Paola Nieri, IC Mazzini di Livorno; Cat. B Roberta Berrettini punti 98,16 alunna di pianoforte del prof. Enrico Casini Fidanza, IC Carducci di Venturina Terme; Cat. C Lorenzo Papi punti 97,83, alunno di pianoforte della prof.ssa Paola Nieri, IC Mazzini di Livorno.

Gli alunni risultati primi premi assoluti delle categorie del Liceo che hanno vinto la coppa, l’attestato e la borsa di studio, sono stati i seguenti: Cat A Biennio solisti Giacomo Dragone classe 2 con punti 97,83 alunno di clarinetto del prof. Alessandro Marconi; Cat. B triennio solisti Edoardo Andolfi classe 5 con punti 98,75 alunno di sassofono della prof.ssa Giulia Costagli; Cat. C Duo Gregorio Perullo e Gabriele Diara classe 2 con punti 96 alunni di percussioni della prof.ssa Altea Silvestri; Cat. D Ensemble curato dalla prof.ssa Alessia Arena: Camilla Suardi classe 3 canto (Brioli), Matteo Palumbo classe 5 pianoforte (Maffei) e Giacomo Dragone classe 2 clarinetto (Marconi) con punti 97,75.

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