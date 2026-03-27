Al Vespucci-Colombo la premiazione del concorso fotografico Margherita Zoltowska

Martedì 31 marzo alle ore 17.00 nell’aula magna del Vespucci-Colombo Liceo Artistico in piazza Vigo 1 la premiazione. Il concorso, accolto e sostenuto dalla scuola, è fortemente voluto dalla mamma poiché Margherita aveva scelto la fotografia come mezzo creativo che meglio esprimeva la sua interiorità ed il suo vissuto. Il premio aveva quest’anno come tema “la leggerezza”

Martedì 31 marzo alle ore 17.00 nell’aula magna del Vespucci-Colombo Liceo Artistico in piazza Vigo 1 (adiacente al Vespucci di via Chiarini) si svolgerà la premiazione della terza edizione del Concorso Fotografico Margherita Zoltowska Street Photograpy, intitolato all’ex alunna del Liceo Artistico prematuramente scomparsa nell’estate 2023 ad appena 25 anni. Il premio aveva quest’anno come tema “la leggerezza”, ed era rivolto a tutte le studentesse e gli studenti dell’Istituto Vespucci Colombo. I ragazzi erano invitati a riflettere sulla frase di Italo Calvino “prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”. Il concorso, alla sua terza edizione, nasce come progetto fortemente voluto dalla mamma di Margherita Zoltowska, accolto e sostenuto dalla scuola, per coinvolgere le studentesse e gli studenti di ogni classe dell’istituto. Poiché Margherita aveva scelto la fotografia come mezzo creativo che meglio esprimeva la sua interiorità ed il suo vissuto, la finalità del concorso è appunto quella di coinvolgere le studentesse e gli studenti nel realizzare una fotografia, che rappresenti il tema del concorso, mettendo a frutto le proprie idee.

Martedì saranno messe in mostra dieci fotografie ma saranno premiate solo le tre ritenute migliori non tanto da un punto di vista tecnico, ma dalla capacità interpretativa personale e dal modo in cui il tema viene colto e trasmesso. Prendendo spunto dalla frase di Calvino, le studentesse e gli studenti erano chiamati ad interpretare visivamente il concetto di leggerezza inteso come una prospettiva elevata sulla realtà, una capacità di liberazione interiore dai pesi inutili. Un modo per alleggerire il cuore osservando le cose come se si stesse planando su di esse per coglierne l’essenza, senza farsi schiacciare.

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