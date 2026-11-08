Antonio Moresco alla Biblioteca di Villa Fabbricotti

Lunedì 9 novembre, dalle 16 alle 18, lo scrittore sarà protagonista dell'ultimo appuntamento della rassegna “Cecioni a chiare lettere” Cambia la sede: l'incontro si terrà nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Villa Fabbricotti e non a scuola

Il Liceo statale Francesco Cecioni comunica che la Conversazione su Giacomo Leopardi con lo scrittore Antonio Moresco, inizialmente prevista nell’Aula Magna del Liceo, si terrà alla Biblioteca comunale di Villa Fabbricotti. La data e l’orario restano confermati (lunedì 9 novembre 2026, dalle 16.00 alle 18.00). Antonio Moresco è uno scrittore italiano, autore di Gli esordi, Canti del caos e Gli increati, i tre romanzi che compongono il ciclo Giochi dell’eternità. Nella conversazione di lunedì sarà la sua prospettiva di narratore a guidare il pubblico nella rilettura di Leopardi. Al centro dell’incontro ci sarà il rapporto tra poesia e pensiero, a partire da alcune delle grandi domande che attraversano l’opera leopardiana, come il desiderio, il senso del limite e il rapporto con la natura. L’appuntamento conclude la rassegna Cecioni a chiare lettere, dopo gli incontri con Walter Siti sul romanzo e con Giovanni Giovannetti su Pier Paolo Pasolini. Il ciclo è promosso dal Liceo Cecioni nell’ambito del progetto La Biblioteca va in città: la lettura approda da te, finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e dal Comune di Livorno. L’incontro è aperto a tutta la comunità scolastica. L’invito è rivolto in particolare alle studentesse e agli studenti delle classi quinte.

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