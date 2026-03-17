Barock, il fascino dell’antico in scena alle Benci

Giovedì 19 marzo alle ore 17.00 docenti e musiciste del liceo musicale Niccolini-Palli si esibiranno in un percorso musicale che mette in dialogo epoche e linguaggi, tra rigore formale ed energia espressiva. Accesso gratuito. Non è necessaria la prenotazione

Un nuovo appuntamento aperto a tutti è in programma all’Istituto Benci a cura di Angelika Ensemble: docenti e musiciste del liceo musicale Niccolini-Palli si esibiranno in un percorso musicale che mette in dialogo epoche e linguaggi, tra rigore formale ed energia espressiva. L’evento, dal titolo Barock: il fascino dell’antico tra musica colta e popolare, si terrà giovedì 19 marzo alle ore 17.00 al teatro del plesso Benci in via Bernardina 35 e offrirà al pubblico un’esperienza raffinata e accessibile, capace di avvicinare anche i non addetti ai lavori alla ricchezza del repertorio musicale. Il Liceo Musicale Niccolini Palli rappresenta un percorso di studi volto a sviluppare competenze specifiche nel campo dell’esecuzione, dell’interpretazione e della composizione, consentendo agli studenti di maturare al tempo stesso capacità tecnico-pratiche e una solida formazione culturale ed estetica. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Una scuola molte culture una comunità”, selezionato da “Con i Bambini” nel Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Accesso gratuito all’incontro

Per informazioni Cuore Liburnia Sociale [email protected].

Non è necessaria la prenotazione. Appuntamento adatto a tutti e tutte.

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