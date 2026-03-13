Bartolena “on the snow”: sci e speleologia per le prime medie
Oltre trenta alunni delle prime medie dei plessi Franchi, La Rosa e Sgherri dell’Istituto Comprensivo Bartolena impegnati in Piemonte tra lezioni di sci, sicurezza in montagna ed esplorazioni nelle Grotte di Bossea
Dalle onde del mare labronico alle vette innevate. È l’esperienza che stanno vivendo oltre trenta alunni e alunne delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Bartolena” di Livorno, provenienti dai plessi Franchi, La Rosa e Sgherri di Villa Corridi.
Da domenica 8 a venerdì 13 marzo gli studenti sono impegnati in Piemonte in una settimana bianca che unisce sport, formazione e scoperta del territorio. Il programma prevede cinque ore di sci al giorno, affiancate da attività didattiche dedicate alla conoscenza dell’ambiente montano, con percorsi di sicurezza in montagna e momenti di approfondimento legati alla natura e alla geologia.
Tra le esperienze più significative della settimana anche la giornata di studio all’interno delle Grotte di Bossea, uno dei complessi carsici più importanti d’Italia, dove i ragazzi hanno potuto avvicinarsi alla speleologia e comprendere da vicino i fenomeni naturali che modellano il sottosuolo.
«Queste attività sono fortemente volute dalla nostra dirigente scolastica Oriti – spiegano i docenti accompagnatori Lia Bonaventura, Cristiano Grasso e Palmira Simoes – soprattutto in un’ottica multidisciplinare. Attraverso la pratica sciistica e lo studio della montagna proponiamo argomenti che, per alunni e alunne figli del mare, rappresentano un importante arricchimento culturale ed educativo».
La settimana di avviamento alla pratica sciistica rappresenta ormai una vera e propria tradizione per l’istituto ed è considerata uno dei progetti più rappresentativi della scuola. Un’iniziativa che, insieme a molte altre attività didattiche ed educative, coinvolge l’intero corpo docente con l’obiettivo di offrire ai ragazzi e alle ragazze occasioni di crescita, scoperta e condivisione anche al di fuori dell’aula.
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