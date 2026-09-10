Dalla 5ª elementare al ritrovo 28 anni dopo

Gli ex compagni dell’Istituto Immacolata si sono ritrovati per trascorrere una serata fatta di risate, racconti di vita e aspettative per il futuro

La 5ª elementare del 1998 dell’Istituto Immacolata si è ritrovata dopo 28 anni. A partecipare sono stati Simona, Giulia F., Giulia B., Giulia C., Isadora, Elena, Valentina, Riccardo, Francesco, Andrea, Matteo, Alessandro, Michele e Giulio. Non è stato facile organizzare un ritrovo dopo molto tempo, ma una volta riuniti è stato naturale ritrovare quell’armonia che sempre li ha accompagnati tra risate, racconti di vita e aspettative per il futuro. Una serata, dunque, per tornare a condividere tempo e ricordi e ritrovare, dopo tanti anni, la naturale sintonia del gruppo.

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