Dopo 20 anni si ritrova la 5ª APS del liceo Cecioni: cena tra ricordi e sorrisi

A vent'anni dall'esame di maturità, gli ex studenti della 5ª APS del liceo Cecioni, indirizzo psico-socio-pedagogico, si sono ritrovati per una serata all'insegna dell'amicizia e dei ricordi condivisi

Vent’anni dopo la maturità, la voglia di rivedersi era rimasta la stessa. Gli ex studenti della 5ª APS del liceo Cecioni, indirizzo psico-socio-pedagogico, si sono dati appuntamento per una cena che ha riportato alla mente i ricordi degli anni trascorsi sui banchi di scuola.

Una serata fatta di sorrisi, racconti, fotografie e aneddoti che hanno permesso ai partecipanti di ripercorrere un periodo importante della loro vita, ritrovandosi dopo due decenni con lo stesso spirito di allora.

data-is-only-node=””>L’incontro è stato l’occasione per rinsaldare amicizie nate tra le aule del liceo Cecioni e per promettersi di non aspettare altri vent’anni prima di ritrovarsi di nuovo. Un momento semplice ma ricco di significato, che ha celebrato il valore dei legami costruiti durante gli anni della scuola e rimasti vivi nel tempo.

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