Dopo 40 anni la 1ªE delle XI Maggio si ritrova

Come sono e com'erano

Pur di esserci c'è chi si è messo in viaggio dalla Toscana e chi si è collegato in videochiamata da Torino e dalla Danimarca: "Vediamo di non far passare altri 40 anni"

Si è ritrovata a distanza di ben 40 anni la 1ªE della scuola media “XI Maggio” di via Cecioni per una reunion che ha riportato compagni di classe e vecchi ricordi. L’idea era nata quasi per caso 12 anni fa dall’incontro tra i due organizzatori: Laura e Tommaso. Dopo un primo ritrovo il 27 giugno scorso, la serata ufficiale si è tenuta ieri 6 settembre. Non sono mancati divertenti momenti di ilarità all’inizio della cena: dopo quarant’anni alcuni facevano davvero fatica a riconoscersi tra sguardi perplessi e compagni che suggerivano i nomi sottovoce per evitare figuracce! Pur di esserci c’è chi si è messo in viaggio da Prato e Piombino e, per non escludere chi non è potuto venire di persona a causa del lavoro o di impegni fuori regione, si sono collegati in videochiamata con la Danimarca, dove si trovava il compagno Alessandro, e al telefono con Torino dove vive Antonella. È stata una serata ricca di risate e ricordi, come l’episodio dello slime nel registro di classe che costò una sospensione collettiva, ma anche di commozione nel ricordare chi purtroppo non c’è più. Ci siamo salutati tutti con una promessa: “Vediamo di non far passare altri 40 anni!”. I partecipanti: Gabriele, Rita, Luca Alessandro, Gaia, Silvia, Daniele, Cinzia, Renata e Desy.

Condividi:

Riproduzione riservata ©