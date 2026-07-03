Enriques, consegnati gli attestati ai 20 studenti di Biologia con curvatura biomedica

Si è concluso il percorso triennale 2023-2026 di potenziamento e orientamento realizzato in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Livorno. Un'opportunità unica in provincia per avvicinare gli studenti alle professioni sanitarie. I nomi degli studenti e delle studentesse che hanno completato il percorso 2023-2026

Si è svolta nell’aula magna del Liceo Enriques la cerimonia conclusiva del Percorso di Potenziamento-Orientamento “Biologia con curvatura Biomedica” relativo al triennio 2023-2026. Alla consegna degli attestati erano presenti il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Livorno, Pasquale Cognetta, e i docenti del corso Doria Miotto, Rita De Michele e Barbara Nota. Il Liceo Enriques è l’unico istituto della provincia di Livorno a proporre questo percorso, realizzato in stretta collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Livorno e inserito nella rete nazionale dei licei individuati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, coordinata dal Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria.

Il progetto offre agli studenti un percorso di approfondimento nelle discipline di biologia, anatomia e fisiologia, rappresentando al tempo stesso un’importante esperienza di orientamento per chi intende intraprendere un percorso universitario e professionale in ambito medico o sanitario. Alle lezioni teoriche tenute dai docenti di scienze si affiancano infatti gli interventi di medici specialisti, che illustrano le principali patologie delle diverse discipline attraverso casi clinici, simulazioni e il racconto della propria esperienza professionale. A completare il percorso triennale sono stati 20 studenti: Marta Amadei, Vittoria Arpesani, Letizia Barderi, Caterina Bogi, Ludovica Chelini, Sofia Del Moro, Giorgio Favilla, Greta Freschi, Lea Vittoria Gigetti, Leo Loza Araya, Emily Mannucci, Ester Mazzoni, Elisa Nardi, Dorotea Nieri, Niccolò Provenzali, Rebecca Sciapi, Alessandro Seppia, Francesca Sestini, Marta Spagnuolo e Lorenzo Stefanutti. Nel corso della cerimonia è stato rivolto un sentito ringraziamento all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Livorno e ai numerosi medici che, con il loro contributo, rendono possibile la realizzazione del percorso formativo. Un riconoscimento speciale è stato dedicato anche al dottor Francesco Genovesi, definito una vera e propria colonna portante del progetto, il cui impegno e la cui disponibilità hanno rappresentato un punto di riferimento costante per la riuscita dell’iniziativa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©