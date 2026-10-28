Esplode un petardo all’Iti

Il dirigente Manfredini: "L'episodio è avvenuto all'interno del perimetro della scuola. Non abbiamo però idea se sia stato lanciato dall'esterno o dall'interno. Stiamo verificando"

Un forte botto, intorno alle 10, ha richiamato l’attenzione all’Itis Galilei. A fare il punto è il dirigente scolastico Antonio Manfredini, che ringraziamo per la disponibilità. “Quello che sappiamo al momento è che il petardo è scoppiato all’interno del perimetro della scuola, lato via Galilei. Non abbiamo però idea se sia stato lanciato dall’esterno o dall’interno”. La scuola ha avviato accertamenti interni per ricostruire l’episodio. “Anche se il quadro generale in Italia, a livello studentesco, non è dei migliori ritengo che il gesto di stamattina sia riconducibile ad una bravata” prosegue Manfredini, precisando che saranno necessari ulteriori elementi per ricostruire con certezza la dinamica. Se venisse individuato, per l’autore del gesto potrebbero scattare provvedimenti disciplinari scolastici, come la sospensione, o misure ancora più severe. Sul posto è sopraggiunta una volante della polizia.

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