Esplode un petardo davanti all’Iti

Il dirigente Manfredini: "Rispetto a quanto emerso il giorno stesso, in realtà il petardo sembrerebbe sia stato esploso all'esterno del perimetro della scuola e non all'interno"

Un forte botto, intorno alle 10, ha richiamato l’attenzione all’Itis Galilei. A fare il punto è il dirigente scolastico Antonio Manfredini, che ringraziamo per la disponibilità. “Rispetto a quanto emerso ieri, in realtà il petardo sembrerebbe sia stato esploso all’esterno del perimetro della scuola e non all’interno. Inoltre al momento non sembra che siano coinvolti i nostri alunni. Confermo, rispetto sempre a quanto detto ieri, che quanto successo sia riconducibile ad una bravata”. Sul posto è sopraggiunta una volante della polizia.

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