Gli ex alunni della 5ª B Gramsci festeggiano i 50 anni

Una serata all'insegna dei ricordi e dell'amicizia per i compagni della classe nati nel 1976. Un pensiero speciale anche per l'indimenticabile maestra Giovanna

Una serata speciale per gli ex alunni della classe 5ª B delle scuole elementari Gramsci, anno scolastico 1986/87, nati nel 1976, che nei giorni scorsi si sono ritrovati per festeggiare insieme il traguardo dei 50 anni. Un’occasione emozionante per rivedersi, condividere ricordi e celebrare un momento importante della propria vita, ma anche per dedicare un pensiero affettuoso alla loro indimenticabile maestra Giovanna, che li ha guidati durante gli anni della scuola elementare e ha lasciato un segno profondo nel loro percorso.

Condividi:

Riproduzione riservata ©