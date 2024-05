Gli studenti del Piccolo Principe testimonial di buone pratiche ambientali

Centodiciannove bambini e bambine da zero a sei anni del Centro infanzia comunale “Il piccolo principe” hanno partecipato, insieme alle loro famiglie, al progetto di educazione ambientale “Green School”, patrocinato dal Comune di Livorno e realizzato da AAMPS, Reti Ambiente, Cooperativa sociale Brikke Brakke e Cred.

I piccoli studenti sono diventati ambasciatori di buone pratiche per ridurre l’impronta energetica, imparando come differenziare bene la spazzatura, riutilizzare gli scarti di cibo, non sprecare acqua ed energia e implementare la biodiversità. Insieme alle famiglie hanno preparato il terreno per l’orto, i più piccoli hanno costruito bombe di semi di piante utili agli impollinatori. I più grandi (la sezione dei 5 anni) hanno fatto un giro nei negozi del quartiere a intervistare i commercianti per sensibilizzarli sulla differenziata.

Prossimamente le sezioni dei 4 e 5 anni saranno impegnate in operazioni di raccolta dei rifiuti sulle spiagge insieme all’associazione Acchiapparifiuti. Infine hanno inventato un gioco motorio, una sfida a squadre “all’ultimo rifiuto” che sarà presentato in Fortezza Vecchia il 10 maggio durante l’evento conclusivo del progetto, dove alle scuole partecipanti sarà conferita una certificazione.

Le attività realizzate nell’ambito del progetto sono raccontate in questo video realizzato dalle maestre del centro infanzia

https://www.youtube.com/watch?v=c85i_wAMYeE

