Gli studenti delle Bartolena sbarcano a Dublino e Salamanca

Foto autorizzate alla pubblicazione dalla scuola, che ringraziamo

A Dublino, 50 alunni, accompagnati dalle professoresse Ilenia Marzi, Chiara Manetti, Eva Giannini, Maria Assunta Gibilaro e Daniela Chimenti hanno vissuto una vera full immersion presso la OHC Oxford House. Contemporaneamente, a Salamanca, 28 studenti guidati dalle professoresse Susy Locatelli, Valentina Benifei ed Elena Tramonti hanno approfondito il castigliano al Colegio Hispanico

C’è una scuola a Livorno che ha deciso di fare dell’Europa la propria aula magna. È l’IC Bartolena, che sotto la guida della Dirigente Maria Salvatrice Oriti, continua a tessere una rete di scambi internazionali di altissimo livello. Solo pochi mesi fa l’istituto era finito sotto i riflettori della cronaca locale per le prestigiose esperienze di Job Shadowing a Berlino e Salamanca, nell’ambito del progetto Erasmus+, che hanno permesso ai docenti di confrontarsi con i migliori sistemi educativi europei. Oggi, quel bagaglio di competenze torna a disposizione degli studenti, protagonisti di un nuovo e ambizioso stage linguistico a Dublino e, nelle stesse date, di un contemporaneo stage a Salamanca.

Lingue in azione: tra aule e città

L’istituto ha offerto ai propri studenti un doppio binario di crescita internazionale. A Dublino, 50 alunni, accompagnati dalle professoresse Ilenia Marzi, Chiara Manetti, Eva Giannini, Maria Assunta Gibilaro e Daniela Chimenti, hanno vissuto una vera full immersion presso la OHC Oxford House. Ogni mattina è stata dedicata a un uso dinamico della lingua in contesti reali, superando i classici esercizi astratti. I pomeriggi sono stati una lezione interdisciplinare a cielo aperto: dalla storia medievale del Trinity College alla natura selvaggia di Howth, dove i ragazzi hanno studiato l’ecosistema marino e l’ambiente portuale, affrontando con spirito d’adattamento anche il vento e la pioggia d’Irlanda. Contemporaneamente, a Salamanca, 28 studenti delle classi terze, guidati dalla referente Susy Locatelli insieme alle colleghe Valentina Benifei ed Elena Tramonti, hanno approfondito il castigliano presso il ‘Colegio Hispanico’. Tra orienteering nelle piazze, gimkane culturali e visite alla storica Università e alle due Cattedrali, il gruppo ha esteso il viaggio fino a Madrid e Zamora, immergendosi totalmente nel folklore e nelle tradizioni locali.

Maturità e spirito di gruppo

Oltre ai traguardi didattici, entrambi i viaggi hanno forgiato il carattere degli studenti. I ragazzi hanno sorpreso i tutor madrelingua per l’entusiasmo e la correttezza, dimostrando una maturità esemplare anche in situazioni impreviste. Un episodio su tutti a Dublino: durante un allarme antincendio notturno nell’ostello, i ragazzi hanno evacuato la struttura con calma e precisione, applicando le procedure imparate a scuola. Questo senso di responsabilità ha unito idealmente i due gruppi in viaggio, trasformando le esperienze all’estero in ricordi indelebili e competenze di vita. Questa doppia avventura europea è la prova tangibile di come una “scuola di quartiere” possa offrire orizzonti globali. L’IC Bartolena si conferma un’eccellenza del territorio, capace di coniugare la solidità della didattica tradizionale con un’apertura internazionale che non ha eguali.

Condividi:

Riproduzione riservata ©