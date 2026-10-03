Il cordoglio dell’Itis Galilei: “Del Nista, il professore che ha lasciato il segno”
La comunità scolastica dell'Itis Galilei è profondamente colpita dalla scomparsa di Stefano Del Nista, docente che, anche a pochi anni dal pensionamento, continuava a essere ricordato con grande stima e affetto da colleghi, ex alunni e da tutto il personale
La comunità scolastica dell’Itis Galilei è profondamente colpita dalla scomparsa di Stefano Del Nista, docente che, anche a pochi anni dal pensionamento, continuava a essere ricordato con grande stima e affetto da colleghi, ex alunni e da tutto il personale. Nel corso della sua lunga attività ha formato moltissimi studenti e studentesse, accompagnandoli nel loro percorso con competenza, serietà e grande senso del dovere.
Era un insegnante severo, ma corretto, schietto e sempre coerente. La sua profonda preparazione e la passione per il proprio lavoro hanno fatto del professor Del Nista un punto di riferimento per generazioni di studenti, molti dei quali, anche a distanza di anni, ne conservano un ricordo vivo.
La sua scomparsa lascia sgomenta la comunità dell’ITI Galilei e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con lui.
Alla sua famiglia giungano da parte dell’intera scuola le più sincere condoglianze.
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