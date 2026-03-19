Il Dg Tour fa tappa a Livorno: Tagliaferri incontra i presidi al Cecioni

“Ho visto, e continuo a vedere, gente che ama il proprio lavoro, che ama la scuola e che si fa in mille per farla funzionare a dovere"

Di Martina Romeo

Il Dg Tour del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Luciano Tagliaferri, ha fatto ufficialmente tappa a Livorno con un incontro conclusivo nell’Aula Magna del Liceo Statale “F. Cecioni”. Riservata ai dirigenti scolastici di tutte le istituzioni scolastiche della Provincia, la conferenza ha visto lo stesso Tagliaferri e la dirigente dell’Ufficio di Livorno, Cristina Grieco, creare un momento di confronto su temi come, tra gli altri, l’organizzazione scolastica, le politiche educative e le prospettive di sviluppo del sistema di istruzione a livello territoriale.

“Apprezziamo questa visita, vera e propria occasione per conoscere i dirigenti, visitare di persona le scuole e valorizzare il nostro Ufficio. – apre la conferenza la dott.ssa Grieco – Il direttore ha visitato il plesso Benci e quello delle Borsi, tutte scuole facilmente raggiungibili a piedi. Noi abbiamo cercato di accoglierlo dando un’immagine vera delle scuole e delle attività svolte al loro interno. È un lavoro complesso e certo complicato, ma fondamentale”. Dalla dirigente non sono mancate, inoltre, parole di orgoglio per la situazione attuale: “Vedere i ragazzi fare una didattica attiva mi ha riempito il cuore. Con i dirigenti ho sempre avuto un bellissimo rapporto di collaborazione, grazie per il vostro lavoro”.

Con il Dg Tour, il direttore dell’USR punta a dare vita a una serie di iniziative che hanno come scopo comune la conoscenza più approfondita del territorio, dei suoi dirigenti, delle loro necessità e/o criticità.

“Questo studio di ricognizione del territorio serve a raccogliere idee dedite alla promozione delle scuole toscane e a intercettare questioni in cui il direttore generale può agire da intermediario. – interviene Tagliaferri – Uno studio per me davvero importante, che mi permette di fare meglio il mio lavoro. Sia la parte più burocratica e ministeriale, che quella più inerente la mia visione personale della scuola. Voglio creare uno spazio da direttore che gira, che coglie le esigenze e, per farlo, devo calare la mia esperienza passata sul reale e sul territorio”.

Accenno particolare è stato fatto alla realtà multietnica presente nella scuola primaria Benci, nella quale viene svolto “un egregio lavoro di integrazione” anche grazie a un buon livello di conoscenza linguistica di base. Durante l’incontro, però, sono state anche messe in evidenza delle criticità inerenti gli spazi messi a disposizione di alcuni istituti provinciali, con particolare evidenza a classi mancanti e scuole ospitate in edifici storici non totalmente idonei. Attenzione, inoltre, è stata richiesta per le scuole professionali e le classi degli istituti tecnici. Tutte richieste a cui il direttore generale promette di porre maggiore attenzione durante il corso del suo incarico.

“Ho visto, e continuo a vedere, gente che ama il proprio lavoro, che ama la scuola e che si fa in mille per farla funzionare a dovere. I dirigenti di ambito sono tutti in gamba, sono molto contento del lavoro di Cristina Grieco”, elogia infine Tagliaferri.

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