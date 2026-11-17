“Il Gran Teatro della Vita”, mille studenti al Goldoni per celebrare Collodi

Giovedì 19 novembre lo spettacolo musicale dedicato al bicentenario della nascita dell'autore di Pinocchio. Un progetto che coinvolge 60 classi tra canto, laboratori creativi e arti figurative. Per i bambini ingresso gratuito alla replica serale delle 21

Il Gran Teatro della Vita è una nuova opera musicale, inedita e interamente originale, ideata per celebrare il bicentenario della nascita di Carlo Collodi e prodotta dalla Fondazione Teatro Goldoni. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Goldoni giovedì 19 novembre sia alle 21 che alle 9 e alle 11, con due recite riservate alle scuole, coinvolgendo quasi 1.000 alunni provenienti da Livorno e dai comuni di Collesalvetti e Rosignano.

La rappresentazione sarà il momento conclusivo di un articolato percorso didattico e creativo che ha coinvolto numerose classi in attività laboratoriali e artistiche, guidate da esperti. Sono 24 le classi che hanno partecipato al percorso corale, preparando quattro brani che saranno eseguiti durante lo spettacolo; altre 23 classi si sono cimentate nella costruzione di oggetti e accessori ispirati al mondo di Pinocchio, come cappellini, orecchie da asinello e nasi da indossare in occasione della rappresentazione. Il percorso figurativo ha invece coinvolto 13 classi, che hanno realizzato complessivamente 120 disegni, 5 cartelloni e 6 oggetti tridimensionali. I lavori saranno esposti nel foyer del Teatro Goldoni, offrendo al pubblico un’ulteriore occasione per scoprire la creatività e la partecipazione degli studenti.

Un progetto che va oltre la semplice visione di uno spettacolo e che ha voluto rendere i bambini e i ragazzi protagonisti di un’esperienza artistica condivisa, avvicinandoli al linguaggio del teatro musicale attraverso la musica, il canto, la manualità e le arti figurative.

Promozione speciale per la recita serale delle ore 21 – Per permettere anche alle famiglie di condividere l’esperienza, i bambini che avranno assistito allo spettacolo del mattino potranno tornare gratuitamente al Teatro Goldoni per la recita serale delle ore 21, accompagnati dai genitori, per i quali è previsto un biglietto a 10 euro. Non è necessaria la prenotazione: sarà sufficiente presentarsi alla biglietteria del teatro dalle ore 20.30, esibendo il biglietto della mattina.

Informazioni: 0586 204206 – www.goldoniteatro.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©