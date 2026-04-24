Il Karate Antico torna all’Enriques

Il progetto, sviluppato dal maestro Alessandro Calamai, consiste in un percorso pratico di difesa personale: attenzione ai segnali, gestione dello stress e controllo delle reazioni

Dopo le prime lezioni che avevano acceso curiosità e attenzione, il progetto di Karate Antico torna al Liceo Enriques e prosegue con le classi quarte, entrando in una fase più concreta e coinvolgente. A guidare il percorso è il maestro Alessandro Calamai, punto di riferimento sul territorio per il Karate di Okinawa (Okinawa-Te), disciplina che nasce non per la competizione sportiva ma per la difesa personale reale. Le lezioni vanno ben oltre l’aspetto tecnico: gli studenti vengono accompagnati in un lavoro che unisce movimento, attenzione e consapevolezza, imparando a riconoscere i segnali pre-aggressivi, a gestire lo stress e a controllare le proprie reazioni. Un approccio diretto e concreto che si distacca dai modelli tradizionali dell’educazione fisica e introduce nella scuola un linguaggio fatto di presenza, responsabilità e lucidità. Il riscontro è evidente: cresce il coinvolgimento, aumenta l’attenzione e la partecipazione supera la semplice dimensione motoria, trasformandosi in esperienza formativa reale. Il progetto si inserisce nel lavoro portato avanti a Livorno dal Dojo Vento d’Oriente, guidato dal sensei Giacomo Santaniello, realtà consolidata dove la pratica mantiene un legame autentico con la tradizione e con l’applicazione concreta delle tecniche. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di consolidare un percorso che sta dimostrando un impatto tangibile sugli studenti. “Il Karate Antico non nasce per la competizione – spiega il maestro Calamai – nasce per la vita reale. Per riconoscere quello che accade e sapere come rispondere”. E i ragazzi rispondono, con attenzione, con partecipazione e con un coinvolgimento che cresce lezione dopo lezione. Quello che era nato come un semplice progetto formativo sta diventando qualcosa di più: un vero punto di contatto tra scuola e disciplina, tra teoria e realtà. Nelle prossime settimane è previsto anche un nuovo incontro in Aula Magna, dove il lavoro svolto verrà approfondito e condiviso, portando ancora più in profondità i temi già affrontati in palestra. Per chi desidera avvicinarsi alla pratica del Karate Antico e alla difesa personale, il dojo del maestro Calamai resta aperto a nuovi praticanti, sia principianti che esperti.

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