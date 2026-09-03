Il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno festeggia vent’anni

Per partecipare è necessario compilare il form dedicato che trovate nell'articolo. Appuntamento venerdì 4 settembre a Villa Letizia. In questi vent’anni, il Polo Logistico Universitario di Livorno ha formato 764 laureati triennali e 107 laureati magistrali

Il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno dell’Università di Pisa festeggia vent’anni anni di formazione e ricerca venerdì 4 settembre dalle ore 18.15 con una cerimonia a Villa Letizia. Ad apire le celebrazioni saranno i saluti di Nicola Castellano, direttore del Polo Universitario Sistemi Logistici, e di Giovanna Colombini, promotrice dell’istituzione del Polo Universitario Sistemi Logistici. A Viilla Letizia porteranno le loro testimonianze i protagonisti della storia del Polo Universitario e i rappresentanti di enti e istituzioni che con il Polo hanno intrecciato collaborazioni. A chiudere i festeggiamenti il concerto dell’ensemble “Gjion” degli allievi del Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno. L’evento è a numero chiuso, per partecipare è necessario compilare il form dedicato.

“Il ventennale rappresenta un’occasione importante non soltanto per ripercorrere la storia del Polo – dichiara Nicola Castellano, direttore del Polo Universitario Sistemi Logistici – ma soprattutto per riflettere sul contributo che questa esperienza ha prodotto per il territorio livornese e, nel tempo, anche oltre i suoi confini. In questi vent’anni il Polo ha formato centinaia di laureati, promosso attività di ricerca e innovazione e costruito una rete sempre più ampia di relazioni con imprese, istituzioni e professionisti del settore logistico. Credo che il valore più significativo di questa esperienza risieda proprio nella capacità di creare relazioni stabili e sistemiche tra l’Università di Pisa e un territorio che ha nella logistica una delle proprie vocazioni fondamentali, ampliando progressivamente il proprio raggio di azione e contribuendo alla crescita delle competenze e delle professionalità necessarie allo sviluppo del settore. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno delle persone che hanno costruito e fatto crescere il Polo e al sostegno costante degli enti che, fin dalla sua nascita, hanno creduto e investito in questo progetto”. Alle celebrazioni del ventennale sarà presente anche Marco Macchia delegato del Rettore dell’Università di Pisa per i Rapporti con il Territorio che dichiara: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a chi, vent’anni fa, ebbe la lungimiranza di avvicinare l’Università di Pisa a Livorno con un progetto innovativo e a tutti coloro che ne hanno garantito la crescita e il successo. Livorno è un territorio strategico per il nostro Ateneo, come dimostrano gli oltre 6.000 studenti provenienti ogni anno dalla provincia, di cui circa 3.400 dal capoluogo. È un legame solido, che vogliamo rafforzare anche per favorire l’occupazione dei giovani. Fondamentale è la sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale, il Comune e la Fondazione Livorno. Particolare rilievo assume la modifica alla convenzione, approvata a luglio dagli organi accademici, che prevede un importante incremento del contributo economico da parte del Comune. Grazie a queste ulteriori risorse, il Polo potrà continuare a disporre della prestigiosa sede di Villa Letizia, autentico valore aggiunto per le sue attività”.

In questi vent’anni, il Polo Logistico Universitario di Livorno ha formato 764 laureati triennali e 107 laureati magistrali, contribuendo al tempo stesso a promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione nel settore della logistica. Uno dei suoi principali punti di forza è il solido legame con il territorio. Il Polo nasce infatti il 18 luglio 2006 dalla collaborazione tra l’Università di Pisa e alcune delle principali istituzioni pubbliche e private locali, attraverso la convenzione per l’istituzione e l’attivazione del corso di laurea in “Economia e legislazione dei sistemi logistici”, sottoscritta dal Comune e dalla Provincia di Livorno, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno e dalla Camera di Commercio. La nascita del Polo ha rappresentato una scelta strategica per lo sviluppo della città, del territorio livornese e dell’intera Toscana. Un progetto sostenuto oggi dal Comune di Livorno, dalla Fondazione Livorno e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Il rapporto con il territorio si è consolidato nel tempo grazie non soltanto a un’offerta formativa pensata per valorizzare la vocazione logistica dell’area livornese, ma anche alla creazione di un centro di servizi polifunzionale capace di collaborare con i suoi principali attori istituzionali, economici e sociali.

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