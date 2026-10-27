In quattro scuole primarie nasce un nuovo bosco didattico

Al via il progetto di Unicoop Firenze, giunto al sesto anno, per promuovere educazione ambientale e biodiversità. Dopo le Natali, dove sono state messe a dimora circa 30 nuove piante forestali e arbusti, verranno coinvolte Rodari, Fattori e Banditella con percorsi di cura del verde e attività didattiche per gli alunni. Dal 2021 al 2026 il percorso educativo ha raggiunto 37 Comuni toscani e circa 9.600 alunni con 78 boschi didattici realizzati o in fase di realizzazione

Piantare un bosco per rendere il domani più verde. Ha preso il via presso la scuola primaria Natali di Livorno la piantumazione del bosco didattico di Unicoop Firenze, l’iniziativa che inserisce la cura della natura e la tutela dell’ambiente direttamente nel percorso di crescita degli alunni toscani. Un progetto che, nei prossimi giorni, arriverà in altre tre scuole primarie di Livorno. Le scuole primarie Rodari, Fattori e Banditella hanno infatti aderito al progetto e accoglieranno nel loro giardino una nuova dotazione verde che sarà per gli alunni un laboratorio di educazione all’ambiente permanente. Oggi il progetto è arrivato alla scuola Natali dove il giardino si è arricchito di circa 30 nuove piante forestali e arbusti, trasformando lo spazio esterno in un’aula a cielo aperto e in una piccola riserva di biodiversità. All’appuntamento per la messa a dimora degli alberi hanno partecipato i bambini e gli insegnanti della scuola, insieme a Luca Salvetti e Libera Camici, sindaco e assessora all’Istruzione del Comune di Livorno e i rappresentanti sezione soci Coop di Livorno. Il progetto, sviluppato in stretta collaborazione con il Comune e la locale sezione soci Coop, non si esaurisce con la piantumazione di questa mattina. Nei primi mesi le classi saranno coinvolte in un percorso di interazione quotidiana, studio e cura del nuovo spazio verde. L’obiettivo è stimolare nei più piccoli una sensibilità concreta verso i temi ambientali e il rispetto del patrimonio comune, lasciando alla scuola un’eredità verde che crescerà insieme agli alunni. Il progetto dei boschi didattici è uno dei percorsi educativi 2026/2027 promossi da Unicoop Firenze nelle scuole toscane sui temi della cultura, solidarietà, ambiente, cibo e consumo, educazione alle relazioni.

Le dichiarazioni

Luca Salvetti, sindaco del Comune di Livorno

“La nascita di questo nuovo bosco didattico alla scuola Natali, che presto toccherà altri tre istituti livornesi, rappresenta un passo concreto verso la Livorno del domani, più verde, sostenibile e attenta all’ambiente. Ringrazio Unicoop Firenze per questa preziosa sinergia che trasforma i giardini scolastici in vere e proprie aule a cielo aperto. Piantare un albero insieme ai nostri bambini significa dare loro gli strumenti per diventare cittadini consapevoli e custodi attivi del patrimonio comune”.

Libera Camici, vicesindaca e assessora all’Istruzione del Comune di Livorno

“Siamo entusiasti di accogliere un progetto che unisce perfettamente la tutela della biodiversità alla crescita pedagogica delle nostre alunne e dei nostri alunni. Il valore aggiunto di questo percorso è la continuità: i bambini non si limiteranno a vedere piantati gli alberi, ma se ne prenderanno cura giorno dopo giorno, imparando il valore della cooperazione e il rispetto per la natura. La scuola si conferma così il luogo privilegiato per seminare il futuro del nostro territorio”.



Tommaso Perrulli, responsabile proposte educative Unicoop Firenze

“Il traguardo del sesto anno di vita dei boschi didattici conferma l’efficacia di un modello basato sulla co-progettazione tra scuole, istituzioni e le nostre sezioni soci. Nelle scuole toscane stanno nascendo nuove riserve di biodiversità capaci di arricchire la didattica. Quando i bambini piantano un albero, non stanno solo migliorando un giardino: stanno coltivando relazioni sane tra l’uomo e la natura e all’interno del gruppo classe. La speranza è che l’esperienza e la cultura della cura sviluppate oggi verso queste piante diventino un seme di consapevolezza che i ragazzi porteranno con sé nella vita adulta”.

Lorenzo Bugliesi, presidente della sezione soci Coop Livorno

“Siamo davvero contenti di inaugurare oggi questo bosco e di vedere l’entusiasmo sincero negli occhi dei bambini, pronti ad accogliere questo nuovo ‘compagno di classe’ verde. In un’epoca segnata dall’urgenza climatica, permettere ai più piccoli di toccare con mano la terra, osservare i ritmi naturali e cooperare per far crescere un bosco è una risposta educativa concreta. Come sezione soci siamo felici di sostenere la scuola e il Comune in questo percorso di cittadinanza attiva”.

I numeri del Bosco didattico

Nel quadriennio 2021 – 2026, 78 boschi didattici realizzati e in fase di realizzazione (10 nel 2026, 10 nel 2025, 10 nel 2024, 16 nel 2023, 16 nel 2022, 16 nel 2021) in 37 Comuni coinvolti: 1.500 piante forestali piantate; circa 1.700 mq di bosco piantato; oltre 390 classi delle scuole primarie coinvolte per un totale di circa 9.600 bambine e bambini attivi nel progetto; dieci ore di proposta educativa/laboratorio che gli alunni di ogni classe hanno passato nella progettazione, piantumazione e cura del bosco didattico. Per un totale di 500 ore di progetto nel 2026 e di 4.000 ore a livello complessivo. Nei sei anni di progetto coinvolte le nove province toscane dove opera Unicoop Firenze

Descrizione del progetto “Il bosco didattico”

Scoprire il mondo della natura creando un boschetto nel giardino della scuola: un’esperienza di educazione all’aperto dove bambini e bambine possano sperimentare ritmi, tempi e segreti della natura, crescendo insieme e prendendosi cura l’uno dell’altro. Durante questo percorso ci sarà un coinvolgimento diretto in attività sensoriali, di ricerca, condivisione, scoperta e riflessione in piccolo gruppo. Questa esperienza è pensata per sviluppare affetto, cura e rispetto per la natura e per la comunità. Il progetto permetterà di far acquisire consapevolezza delle trasformazioni stagionali e del concetto di tempo in natura e di allenarsi alla cura delle nuove piante anche attraverso un’esperienza di cooperazione tra pari.

Come si compone il bosco didattico

Chiamato anche foresta giardino, il Bosco didattico è una coltivazione multifunzione di 25 mq in cui trovano collocazione alberi di prima grandezza, piante da frutto, erbe medicinali, ortaggi e tanto altro, in sinergia con le piante spontanee e gli animali. Gli alberi da frutto sono al piano superiore, mentre al di sotto ci sono arbusti di bacche commestibili, piante perenni e annuali. Fra le specie individuate per la piantagione del bosco, il tiglio, che, in autunno – inverno, garantisce una pacciamatura naturale in quanto le sue foglie, degradandosi, apportano azoto al terreno. I diversi arbusti da bacca senza spine negli anni permetteranno la creazione di passaggi, cunicoli, percorsi in cui i bambini si immergeranno nel verde, oltre ad altre piante come melograno, corbezzolo, nocciolo, sambuco, ma anche mirto, rosa canina, alloro, timo serpillo, santoreggia e ginepro. Tutte le info su https://cittadinanzaconsapevole.it.

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