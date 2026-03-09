Iti per le donne, inaugurata la mostra itinerante

L'esposizione vuole celebrare le donne di ieri e di oggi che hanno fatto la differenza nel mondo della tecnologia, delle carriere Stem, dello sport e delle discipline umanistiche e scientifiche attraverso l'immagine, la presentazione e il QR code di approfondimento

Il 9 marzo è stata inaugurata la mostra Iti per le donne, un progetto promosso dallo Spazio Biblioteca dell’Itis Galilei, con referenti la prof.ssa M. Degan, il prof. A. Sabia e la partecipazione degli studenti G. Russo, G. Criminisi, L. Cosci della classe 3 A CEM. La mostra vuole celebrare le donne di ieri e di oggi che hanno fatto la differenza nel mondo della tecnologia, delle carriere Stem, dello sport e delle discipline umanistiche e scientifiche. Il percorso, itinerante all’interno dell’istituto, offre a tutti i visitatori, agli studenti ed ai docenti, la possibilità di individuare nei diversi dipartimenti e nelle location dell’istituto tutti i profili e le vicende di queste “comuni donne straordinarie” attraverso l’immagine, la presentazione e il QR code di approfondimento. Una giornata didattica in cui le classi si sono divertite a spaziare nelle diverse location scolastiche a caccia dei profili proposti. La mostra è un’occasione per riflettere sull’importanza delle donne in questi settori e per ispirare le nuove generazioni a seguirne le carriere. Le docenti di sostegno A. Bondi e S. Cappellini hanno presentato alcuni lavori creati con gli studenti loro affidati ,aggiungendo alla mostra-ricerca l’ opportunità di approfondire l’importanza dell’inclusione, della collaborazione e del rispetto reciproco. Il progetto è un esempio di come la scuola possa promuovere la parità di genere e l’inclusione, offrendo agli studenti modelli di riferimento positivi e ispiratori. Un ringraziamento speciale va anche al Soroptimist Italia, che ha donato dei segnalibri contro la violenza sulle donne, contribuendo a sensibilizzare la comunità scolastica su questo importante tema.

